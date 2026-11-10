Tiendas 3B se ha convertido en una de las cadenas de descuento con mayor expansión en México, y en menos de tres meses logró la apertura de 141 sucursales nuevas para llegar a 3,765 tiendas. Sin embargo, detrás de cada inauguración y precios bajos hay un costo muy alto porque de cada mil pesos que vende, la compañía apenas gana 82 centavos.
Tiendas 3B tiene más de 3,000 sucursales, pero se queda con menos de un peso por cada 1,000 que vende
En sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 (3Q26) reportó ingresos totales por 28,445.4 millones de pesos y una utilidad neta de apenas 23.3 millones. Esto equivale a un margen neto de 0.0817%.
Y es que después de cubrir el costo de los productos, los gastos para mantener sus tiendas, costos financieros e impuestos, a Tiendas 3B le queda menos de un peso por cada mil pesos que ingresan por ventas.
¿A dónde se van cada mil pesos que vende Tiendas 3B?
Durante los últimos tres meses, el periodo de julio a septiembre, de cada mil pesos vendidos, alrededor de 833.30 pesos se destinan directamente al costo de la mercancía que comercializa, lo que significa el comprara los productos que se venden en cada tienda.
Además, mantener sus miles de tiendas abiertas también implica gastos, ya que se toman alrededor de 98.30 a gastos de venta, que incluyen los costos relacionados con la operación de sus establecimientos, mientras que otros 45.10 pesos corresponden a gastos administrativos.
A esto se suman 12.90 pesos por costos financieros netos y 10.20 pesos por concepto de impuesto sobre la renta.
Después de estos gastos, la utilidad neta queda en aproximadamente 82 centavos por cada mil pesos vendidos.
Una parte de los gastos administrativos corresponde al pago basado en acciones para empleados, un concepto contable que no representa una salida de efectivo en el periodo. En el tercer trimestre, este rubro ascendió a 550.4 millones de pesos, mientras que los gastos administrativos operativos, sin incluirlo, fueron de 732.5 millones.
La estrategia de Tiendas 3B no es ganar más por producto
Aunque el margen neto es reducido, la empresa no considera que su prioridad sea elevar sus ganancias inmediatas por cada producto vendido, sino que busca estar enfocado en ampliar su red de establecimientos y mantener una propuesta de valor basada en precios bajos.
En su conference call , el director ejecutivo de Tiendas 3B, Anthony Hatoum, explicó que la compañía no administra el negocio con una meta específica de margen EBITDA, este indicador marca la rentabilidad que mide las ganancias que genera una empresa.
“Nuestras prioridades siguen siendo la expansión disciplinada de nuestra red de tiendas y la mejora constante de nuestra propuesta de valor para el cliente”, remarcó Hatoum.
Durante el tercer trimestre de 2026, las ventas de las tiendas crecieron 20.5%, señaló el director financiero, Eduardo Pisuto. Alrededor de dos terceras partes de ese crecimiento provinieron de un mayor volumen de ventas y tráfico de clientes, mientras que el resto estuvo relacionado con la mezcla de productos.
Es decir, el crecimiento no depende principalmente de aumentar los precios, sino de que más personas compren y agreguen más artículos a sus canastas.
Un catálogo reducido y compras planeadas con anticipación
Otra parte de la estrategia consiste en mantener un catálogo limitado, de alrededor de 900 productos, con mercancía de alta rotación.
Con esto se evita tener demasiados productos con poca demanda, lo que podría complicar el almacenamiento, la distribución y la operación. Por ello, cuando la empresa incorpora un artículo nuevo, suele retirar otro para conservar un surtido disciplinado.
Además, la compañía explicó que planea sus compras con dos o tres años de anticipación, actualmente, incluso trabaja en negociaciones para 2028 y 2029. Esto asegura volúmenes y condiciones de compra que favorezcan sus precios de venta.
Junto a esto, en el tercer trimestre de 2026, abrieron cuatro centros de distribución, con lo que llegó a 25 en todo el país, esto permite reducir las distancias para abastecer las tiendas y, con ello, disminuir los costos de transporte como proporción de las ventas.
¿Cómo puede abrir más tiendas si gana menos de un peso por cada mil vendidos?
Tiendas 3B opera con un capital de trabajo negativo ajustado de 10 mil 800 millones de pesos, este modelo permite pagar parte de su crecimiento con el dinero que genera su propia operación.
En los primeros nueve meses de 2026, la empresa generó un flujo de efectivo operativo de 7 mil 51 millones de pesos, un incremento de 127.8% respecto al mismo periodo del año anterior.
Estos recursos acompañan su expansión. Durante el tercer trimestre abrió 141 tiendas netas y alcanzó un total de 3 mil 765 establecimientos. Además, en los últimos 12 meses sumó 603 unidades.