Tiendas 3B tiene más de 3,000 sucursales, pero se queda con menos de un peso por cada 1,000 que vende

En sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 (3Q26) reportó ingresos totales por 28,445.4 millones de pesos y una utilidad neta de apenas 23.3 millones. Esto equivale a un margen neto de 0.0817%.

Y es que después de cubrir el costo de los productos, los gastos para mantener sus tiendas, costos financieros e impuestos, a Tiendas 3B le queda menos de un peso por cada mil pesos que ingresan por ventas.





¿A dónde se van cada mil pesos que vende Tiendas 3B?

Durante los últimos tres meses, el periodo de julio a septiembre, de cada mil pesos vendidos, alrededor de 833.30 pesos se destinan directamente al costo de la mercancía que comercializa, lo que significa el comprara los productos que se venden en cada tienda.

Además, mantener sus miles de tiendas abiertas también implica gastos, ya que se toman alrededor de 98.30 a gastos de venta, que incluyen los costos relacionados con la operación de sus establecimientos, mientras que otros 45.10 pesos corresponden a gastos administrativos.

A esto se suman 12.90 pesos por costos financieros netos y 10.20 pesos por concepto de impuesto sobre la renta.

Después de estos gastos, la utilidad neta queda en aproximadamente 82 centavos por cada mil pesos vendidos.

Mantener abiertas miles de sucursales implica costos de venta y administración que reducen el margen de ganancia de la cadena. (Tiendas 3B)



Una parte de los gastos administrativos corresponde al pago basado en acciones para empleados, un concepto contable que no representa una salida de efectivo en el periodo. En el tercer trimestre, este rubro ascendió a 550.4 millones de pesos, mientras que los gastos administrativos operativos, sin incluirlo, fueron de 732.5 millones.

La estrategia de Tiendas 3B no es ganar más por producto

Aunque el margen neto es reducido, la empresa no considera que su prioridad sea elevar sus ganancias inmediatas por cada producto vendido, sino que busca estar enfocado en ampliar su red de establecimientos y mantener una propuesta de valor basada en precios bajos.