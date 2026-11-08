FEMSA apuesta por cerrar más de 100 tiendas OXXO, mientras que acelera la expansión de Bara para competir con Tiendas 3B

FEMSA comenzó un proceso de reorganización de su red de establecimientos en México y otros mercados, con el cierre de tiendas OXXO, farmacias y gasolineras, en contraste con su cadena de tiendas de descuento Bara que mantiene un crecimiento notable en un mercado en el que compite con Tiendas 3B.
En su informe financiero del tercer trimestre de 2026, la compañía reportó que cerró 140 tiendas OXXO en México entre julio y septiembre, como parte de un programa de optimización de portafolio.
Sin embargo, durante el mismo periodo abrió 191 tiendas, por lo que su balance fue positivo en 51 unidades y alcanzó un total de 24,759 establecimientos en México al cierre de septiembre.
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OXXO cerrará cerca de 250 tiendas entre julio y diciembre
La depuración de establecimientos de OXXO forma parte de un ejercicio de optimización de su red comercial. Durante el tercer trimestre , FEMSA concretó el cierre de 140 unidades y prevé completar un proceso que abarcará alrededor de 250 tiendas entre julio y diciembre de 2026.
En los primeros nueve meses del año, OXXO México acumuló 272 cierres y 734 aperturas, lo que representó un crecimiento neto de 462 establecimientos.
El proceso tuvo un impacto en los resultados financieros de la división, ya que los costos operativos relacionados con el cierre de las tiendas afectaron aproximadamente 0.20% de utilidad de operación de OXXO México.
De acuerdo con la compañía, sin este efecto, la utilidad operativa del segmento habría crecido 8% en el tercer trimestre, en lugar del 5.8% reportado.
FEMSA también reduce su número de farmacias
La reorganización de su red no se limita a las tiendas de conveniencia, la división Salud de FEMSA, que agrupa sus negocios de farmacias, tuvo un cierre de 15 establecimientos durante el tercer trimestre, con lo que terminó septiembre con 4,569 unidades.
En México, la disminución fue más pronunciada, la compañía pasó de 1,315 farmacias en el tercer trimestre de 2025 a 1,259 en el mismo periodo de 2026, una caída anual de 4.3%.
Sin embargo, FEMSA explicó que los ajustes de su división Salud también responden a cambios en otros mercados.
Una de las principales razones es el proceso de salida gradual de su negocio institucional de dispensación de medicamentos en Colombia, particularmente después de la finalización de su contrato con EPS Sanitas.
A esto se sumaron iniciativas comerciales en Chile para ajustar su red de establecimientos ante un entorno de mayor competencia.
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OXXO Gas pierde estaciones de servicio
Otro negocio que redujo su presencia física fue el de estaciones de servicio, que forma parte de la división Américas y Movilidad de FEMSA.
Al cierre de septiembre, la compañía reportó 772 estaciones, nueve menos que en el trimestre anterior. De ese total, 544 se encuentran en México y 228 en Estados Unidos.
La reducción acumulada fue de 18 estaciones netas durante los primeros nueve meses de 2026, mientras que en los últimos 12 meses la contracción llegó a 26 unidades.
Además de los cambios en su red, el negocio de combustibles enfrentó presiones en rentabilidad por el incremento en los costos de los insumos y los compromisos voluntarios de precios máximos adoptados en México.
El negocio de OXXO en Europa también tuvo que cerrar tiendas
La tendencia de ajustes también llegó a Europa, donde opera Valora, compañía dedicada al comercio minorista de conveniencia y alimentos.
En el tercer trimestre de 2026, su red pasó de 2,772 a 2,762 establecimientos respecto al mismo periodo del año anterior, una baja de 0.4%.
La empresa atribuyó parte de las dificultades de su operación en Alemania a condiciones climáticas adversas, interrupciones en el tráfico ferroviario y un menor volumen de su negocio de ventas a otras empresas (B2B).
Bara crece mientras otros negocios de FEMSA reducen establecimientos
En contraste con los ajustes registrados en OXXO, farmacias, estaciones de servicio y Valora, Bara mantuvo una estrategia de expansión acelerada.
La cadena de tiendas de descuento sumó 112 establecimientos netos durante el tercer trimestre y alcanzó un total de 898 unidades al cierre de septiembre, un crecimiento anual de 56.7%.
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En los últimos 12 meses, Bara incorporó 325 tiendas netas, lo que refleja la apuesta de FEMSA por fortalecer este formato comercial.
En comparación, en el mismo periodo, Tiendas 3B abrió 141 establecimientos netos entre julio y septiembre, 29 más que Bara, que incorporó 112.