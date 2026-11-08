FEMSA apuesta por cerrar más de 100 tiendas OXXO, mientras que acelera la expansión de Bara para competir con Tiendas 3B

OXXO cerrará cerca de 250 tiendas entre julio y diciembre

La depuración de establecimientos de OXXO forma parte de un ejercicio de optimización de su red comercial. Durante el tercer trimestre , FEMSA concretó el cierre de 140 unidades y prevé completar un proceso que abarcará alrededor de 250 tiendas entre julio y diciembre de 2026.

En los primeros nueve meses del año, OXXO México acumuló 272 cierres y 734 aperturas, lo que representó un crecimiento neto de 462 establecimientos.

El proceso tuvo un impacto en los resultados financieros de la división, ya que los costos operativos relacionados con el cierre de las tiendas afectaron aproximadamente 0.20% de utilidad de operación de OXXO México.

De acuerdo con la compañía, sin este efecto, la utilidad operativa del segmento habría crecido 8% en el tercer trimestre, en lugar del 5.8% reportado.

FEMSA cerró 140 tiendas OXXO en México durante el tercer trimestre de 2026. (Jesús Almazán)





FEMSA también reduce su número de farmacias

La reorganización de su red no se limita a las tiendas de conveniencia, la división Salud de FEMSA, que agrupa sus negocios de farmacias, tuvo un cierre de 15 establecimientos durante el tercer trimestre, con lo que terminó septiembre con 4,569 unidades.

En México, la disminución fue más pronunciada, la compañía pasó de 1,315 farmacias en el tercer trimestre de 2025 a 1,259 en el mismo periodo de 2026, una caída anual de 4.3%.

Sin embargo, FEMSA explicó que los ajustes de su división Salud también responden a cambios en otros mercados.

Una de las principales razones es el proceso de salida gradual de su negocio institucional de dispensación de medicamentos en Colombia, particularmente después de la finalización de su contrato con EPS Sanitas.

A esto se sumaron iniciativas comerciales en Chile para ajustar su red de establecimientos ante un entorno de mayor competencia.