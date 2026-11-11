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"¡Hoy fío y mañana también!”, la estrategia de las tiendas de barrio para sobrevivir y enfrentar a Neto, 3B y Bara

La ANPEC reveló que 51.3% de sus afiliados reportó que sus clientes le piden fiado con mayor frecuencia. Las tiendas de descuento cercan a los abarroteros que ponen de sus bolsillos para sobrevivir.
mié 11 noviembre 2026 12:05 PM
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Los dueños de las tiendas de barrio prefieren absorber costos y fiar a sus clientes antes que perderlos. La ANPEC lanza un llamado con siete puntos de acción para aumentar sus ganancias. (Foto: Chat GPTI )

Ariadna, madre de familia y habitante del Estado de México, prefiere acudir algunas de las dos tiendas 3B que están en su colonia: “es más barato y aprovecho para comprar diversos productos en un mismo lugar”, y aunque también compra en las tiendas de abarrotes, confiesa que acude más veces por semana a las tiendas de descuento, esta preferencia por parte de los clientes es uno de los factores que “ahorcan” a los abarroteros, quienes incluso tienen que poner de su bolsillo para solventar gastos y aceptar fiar más veces a sus clientes para poder sobrevivir.

La Encuesta Nacional del Pequeño Comercio de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), correspondiente al segundo semestre de 2026, revela que el 51.3% de los dueños de tiendas de barrio incrementaron la solicitud de sus clientes de pedir fiado, lo que disminuye sus ganancias y la rotación de efectivo.

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El presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Cruz Rivera Rodríguez, explicó que entre las consecuencias de que los dueños de tiendas fien cada vez más repercute en que haya menor rotación de efectivo, y por ende, menor compra de productos a los proveedores, lo que genera una menor oferta a los clientes; se convierte en un un círculo que ahoga económicamente a los dueños de estos establecimientos presentes en la mayoría de colonias del país.

“El 51.3% de los encuestados reporta que le sus clientes les han solicitado más pedir fiado los productos, algo a lo que ceden con el objetivo de poder concretar la venta y no perder clientes. Esto ocurre en un momento en donde se está ganando menos, entonces hay menos flujo; está congestionada la situación en ese aspecto”, reveló en una reunión virtual con representantes de medios de comunicación.

David vs. Goliat: la batalla desigual entre tiendas mayoristas y las de barrio

Otro de los factores es el crecimiento de las tiendas de descuento como 3B, Neto y más recientemente Bara, que pertenece a FEMSA, dueña de las tiendas Oxxo, y que de acuerdo con los datos de la encuesta, 31.9% de los pequeños comerciantes tiene una tienda de descuento a cinco minutos caminando y 68.5% ha escuchado a sus clientes decir que prefieren comprar ahí, sobre todo por el precio.

“Me gusta comprar en el 3B por qué es un poco más económico que otras tiendas, además de que ahí mismo compró sopas, atún, mayonesa, aceites, papel higiénico, y esto me ayuda a completar la compra de carne y verduras, que antes tenía que limitar un poco”, asegura Ariadna a Expansión.

Esta batalla la califica Rivera como una lucha de David vs. Goliat, en la que las tiendas de conveniencia tienen ventaja, porque tienen mejores precios por parte de los proveedores y realizan compras masivas consolidadas, un amplio catálogo de marcas propias, además de que aceptan pagos con tarjetas.

Donde la tienda de descuento está así de cerca, 55.8% ve caer el consumo, mientras que donde no hay una, 35.5%.

Las tiendas de barrio tienen una operación de costo mínimo (locales pequeños, sin aire acondicionado ni iluminación excesiva), además de que prefiere absorber los precios de la inflación y seguir prestando la mercancía para poder sobrevivir.

Los datos revelan que 79.1% de los pequeños comerciantes reduce su propio margen de ganancia para no trasladar todo el aumento de precio al cliente.

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Los socios de la ANPEC aseguran que mientras más cerca se encuentren tiendas como 3B y Neto, sus ganancias bajan. (Foto: iStock)

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Los abarroteros no se aprovechan de la inflación: ANPEC

Ante la inflación, que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se ubicó en 3.75% general en octubre, el pequeño comercio funciona como amortiguador entre los precios y las familias, y ese amortiguador se está desgastando por un efecto doble: al mismo tiempo que gana menos por cada producto, vende menos productos, porque su cliente compra menos.

Las dos pérdidas se multiplican y a ellas se suma el fiado, que presta justo cuando gana menos.

El resultado es una espiral de descapitalización que ya es visible: 34.5% compró menos inventario y la proporción de puntos de venta que se surte menos de una vez por semana pasó de 12.2% a 19.3% en seis meses. Con menos surtido, se vende todavía menos.

Hoy, 46.5% de los pequeños comerciantes cree que a sus clientes no les alcanza para la canasta básica, frente a 40.7% en julio.

Para no perderlos, el pequeño comercio recorta su ganancia, vende en porciones y fía con su propio dinero, y esa resistencia ya empieza a desgastar su capacidad de resurtir.

"El consumo popular en México no desaparece: se vuelve defensivo. Las familias protegen lo indispensable, compran lo justo para el día y buscan precio, cercanía y crédito. Quien sostiene ese consumo es el pequeño comercio, con su propio capital", señaló Cuauhtémoc Cruz Rivera Rodríguez, presidente de ANPEC.

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El menor consumo no es el único factor que actualmente pone en aprietos a los dueños de tiendas de abarrotes, también se suma la baja bancarización para aceptar pagos con tarjetas, inseguridad, la extorsión, los pagos de luz, agua, los trámites que deben cumplir y demás, por lo que la ANPEC hace un llamado urgente a los gobiernos a trabajar de la mano para paliar estos factores.

Ante este panorama, la ANPEC propone estos siete puntos para mejorar las ganancias de este sector y son los siguientes:

1.- Crédito para el microempresario, de bajo monto, con trámites simples y pagos ajustados al flujo semanal del negocio. Es la principal petición del pequeño comercio al Gobierno Federal (46.7%).

2. - Condiciones de compra justas: precios y presentaciones que permitan al canal tradicional competir, e impulso a las compras consolidadas entre pequeños comercios.

3.- Una tarifa eléctrica para el pequeño comercio: la luz es el servicio más caro para 82.5% de los puntos de venta.

4.- Menos trámites y cobros locales contenidos: 51.5% percibió alzas en el predial y 37.3% en permisos municipales.

5. - Reglas fiscales claras y acompañamiento, incluida información accesible sobre la Ley de Economía Digital, que 46.9% no conoce.

6.- Un PACIC que funcione en el mostrador, con precios de compra que permitan vender al precio anunciado.

7. - Seguridad en la cadena de abasto: protección a quienes surten a los puntos de venta y canales seguros para denunciar presiones de compra.

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Y una demanda de fondo: mejorar el ingreso disponible de las familias. El pequeño comercio puede seguir siendo el abasto más cercano y flexible de las colonias de México, "pero no puede seguir financiando solo el consumo de quienes menos tienen", destacó.

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