Los abarroteros no se aprovechan de la inflación: ANPEC
Ante la inflación, que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se ubicó en 3.75% general en octubre, el pequeño comercio funciona como amortiguador entre los precios y las familias, y ese amortiguador se está desgastando por un efecto doble: al mismo tiempo que gana menos por cada producto, vende menos productos, porque su cliente compra menos.
Las dos pérdidas se multiplican y a ellas se suma el fiado, que presta justo cuando gana menos.
El resultado es una espiral de descapitalización que ya es visible: 34.5% compró menos inventario y la proporción de puntos de venta que se surte menos de una vez por semana pasó de 12.2% a 19.3% en seis meses. Con menos surtido, se vende todavía menos.
Hoy, 46.5% de los pequeños comerciantes cree que a sus clientes no les alcanza para la canasta básica, frente a 40.7% en julio.
Para no perderlos, el pequeño comercio recorta su ganancia, vende en porciones y fía con su propio dinero, y esa resistencia ya empieza a desgastar su capacidad de resurtir.
"El consumo popular en México no desaparece: se vuelve defensivo. Las familias protegen lo indispensable, compran lo justo para el día y buscan precio, cercanía y crédito. Quien sostiene ese consumo es el pequeño comercio, con su propio capital", señaló Cuauhtémoc Cruz Rivera Rodríguez, presidente de ANPEC.
El menor consumo no es el único factor que actualmente pone en aprietos a los dueños de tiendas de abarrotes, también se suma la baja bancarización para aceptar pagos con tarjetas, inseguridad, la extorsión, los pagos de luz, agua, los trámites que deben cumplir y demás, por lo que la ANPEC hace un llamado urgente a los gobiernos a trabajar de la mano para paliar estos factores.
Ante este panorama, la ANPEC propone estos siete puntos para mejorar las ganancias de este sector y son los siguientes:
1.- Crédito para el microempresario, de bajo monto, con trámites simples y pagos ajustados al flujo semanal del negocio. Es la principal petición del pequeño comercio al Gobierno Federal (46.7%).
2. - Condiciones de compra justas: precios y presentaciones que permitan al canal tradicional competir, e impulso a las compras consolidadas entre pequeños comercios.
3.- Una tarifa eléctrica para el pequeño comercio: la luz es el servicio más caro para 82.5% de los puntos de venta.
4.- Menos trámites y cobros locales contenidos: 51.5% percibió alzas en el predial y 37.3% en permisos municipales.
5. - Reglas fiscales claras y acompañamiento, incluida información accesible sobre la Ley de Economía Digital, que 46.9% no conoce.
6.- Un PACIC que funcione en el mostrador, con precios de compra que permitan vender al precio anunciado.
7. - Seguridad en la cadena de abasto: protección a quienes surten a los puntos de venta y canales seguros para denunciar presiones de compra.