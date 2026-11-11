El presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Cruz Rivera Rodríguez, explicó que entre las consecuencias de que los dueños de tiendas fien cada vez más repercute en que haya menor rotación de efectivo, y por ende, menor compra de productos a los proveedores, lo que genera una menor oferta a los clientes; se convierte en un un círculo que ahoga económicamente a los dueños de estos establecimientos presentes en la mayoría de colonias del país.

“El 51.3% de los encuestados reporta que le sus clientes les han solicitado más pedir fiado los productos, algo a lo que ceden con el objetivo de poder concretar la venta y no perder clientes. Esto ocurre en un momento en donde se está ganando menos, entonces hay menos flujo; está congestionada la situación en ese aspecto”, reveló en una reunión virtual con representantes de medios de comunicación.

David vs. Goliat: la batalla desigual entre tiendas mayoristas y las de barrio

Otro de los factores es el crecimiento de las tiendas de descuento como 3B, Neto y más recientemente Bara, que pertenece a FEMSA, dueña de las tiendas Oxxo, y que de acuerdo con los datos de la encuesta, 31.9% de los pequeños comerciantes tiene una tienda de descuento a cinco minutos caminando y 68.5% ha escuchado a sus clientes decir que prefieren comprar ahí, sobre todo por el precio.

“Me gusta comprar en el 3B por qué es un poco más económico que otras tiendas, además de que ahí mismo compró sopas, atún, mayonesa, aceites, papel higiénico, y esto me ayuda a completar la compra de carne y verduras, que antes tenía que limitar un poco”, asegura Ariadna a Expansión.

Esta batalla la califica Rivera como una lucha de David vs. Goliat, en la que las tiendas de conveniencia tienen ventaja, porque tienen mejores precios por parte de los proveedores y realizan compras masivas consolidadas, un amplio catálogo de marcas propias, además de que aceptan pagos con tarjetas.

Donde la tienda de descuento está así de cerca, 55.8% ve caer el consumo, mientras que donde no hay una, 35.5%.

Las tiendas de barrio tienen una operación de costo mínimo (locales pequeños, sin aire acondicionado ni iluminación excesiva), además de que prefiere absorber los precios de la inflación y seguir prestando la mercancía para poder sobrevivir.

Los datos revelan que 79.1% de los pequeños comerciantes reduce su propio margen de ganancia para no trasladar todo el aumento de precio al cliente.