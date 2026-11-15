Ni con Farmacias Benavides alcanza al Dr. Simi; Farmacias del Ahorro podrá llegar a poco más de 3,000 tiendas

La compra de Farmacias Benavides por parte de Farmacias del Ahorro busca cambiar el tamaño de uno de los principales grupos farmacéuticos del país. Con ambas cadenas reunirán una red de más de 3,000 establecimientos en México, con la que buscarán fortalecer su presencia frente a competidores como Farmacias Similares.
El acuerdo, anunciado el viernes 13 de noviembre, contempla la adquisición de 96.56% de las acciones de Farmacias Benavides, participación que hasta ahora pertenece a subsidiarias de The Boots Group. La compradora es Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, empresa que opera Farmacias del Ahorro.
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¿Cuántas farmacias tendría Del Ahorro frente al Dr. Simi?
La compra de Farmacias Benavides permitiría a Farmacias del Ahorro ampliar su red a más de 3,000 establecimientos en México, pero todavía estaría lejos de alcanzar el tamaño de Farmacias Similares, que cuenta con más de 10,600 puntos de venta en el país.
De acuerdo con información de Grupo Por Un País Mejor, organización detrás de Farmacias Similares, la cadena suma 10,698 sucursales en México.
En comparación, Farmacias del Ahorro contaba con cerca de 2,000 sucursales en febrero de 2026, a esta red se sumarían las 1,132 farmacias que tenía Benavides al cierre de septiembre, de acuerdo con su reporte financiero del tercer trimestre .
Con esa suma, el grupo tendría alrededor de 3,132 establecimientos, lo que representaría aproximadamente 29% de la red de Farmacias Similares. La diferencia sería de 7,566 puntos de venta, es decir, el Dr. Simi tendría una red más de tres veces mayor.
Otro competidor importante es Farmacias Guadalajara, que reportó 3,115 sucursales en operación al cierre del tercer trimestre de 2026, con presencia en las 32 entidades del país.
Esto significa que, tomando como referencia las cifras disponibles, la red potencial de Del Ahorro y Benavides tendría un tamaño similar al de esta cadena.
En el caso de FEMSA , dueña de OXXO, su división Salud reportó 1,259 establecimientos en México al tercer trimestre de 2026, correspondientes a sus marcas Farmacias YZA, Farmacon y Moderna.
El mapa de las farmacias en México
La compra cambia el tamaño de uno de los principales grupos farmacéuticos del país. Así quedaría su red de sucursales frente a Farmacias Similares, Guadalajara y las marcas de FEMSA.
Cadena / Grupo
Escala comparativa
Sucursales
Farmacias SimilaresGrupo Por Un País Mejor
10,698
Del Ahorro + Benavides*Red combinada (~29% de Similares)
3,132
Farmacias GuadalajaraPresencia en las 32 entidades
3,115
FEMSA SaludFarmacias YZA, Farmacon y Moderna
1,259
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Los dueños de las principales cadenas de farmacias en México
La competencia entre las farmacias mexicanas también enfrenta a grupos empresariales con historias muy distintas.
Farmacias Similares, el negocio del Dr. Simi
Detrás de Farmacias Similares está Grupo Por Un País Mejor, organización empresarial fundada por Víctor González Torres. El grupo reúne negocios relacionados con la salud, entre ellos Laboratorios Best y Sistemas de Salud del Dr. Simi, además de instituciones de carácter social.
La cadena comenzó operaciones en 1997 con un modelo que combinó la venta de medicamentos genéricos a precios accesibles con consultorios médicos de bajo costo. Su propuesta le permitió extenderse por el país y convertirse en uno de los principales participantes del mercado farmacéutico.
Actualmente, Víctor González Herrera, hijo del fundador, encabeza la dirección del grupo.
El dueño de Farmacias Benavides
Su historia comenzó en Monterrey, Nuevo León, en 1917, cuando Felipe de Jesús Benavides Guerra adquirió la Botica del Carmen. Con el paso del tiempo, el negocio se convirtió en una cadena de farmacias y amplió sus actividades hacia la distribución y comercialización de productos farmacéuticos.
En 2002, la familia Benavides vendió una participación mayoritaria a la chilena Farmacias Ahumada. Posteriormente, en 2010, el grupo mexicano Casa Saba tomó el control de Farmacias Ahumada y, con ello, de Benavides.
En 2014, Alliance Boots adquirió el negocio, que posteriormente quedó dentro de la estructura de Walgreens Boots Alliance. Más recientemente, la cadena pasó a formar parte de The Boots Group, cuya propiedad mayoritaria corresponde al fondo de inversión Sycamore Partners, en asociación con Stefano Pessina y su familia.
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El empresario detrás de Farmacias del Ahorro
Aunque Farmacias del Ahorro no tiene un único propietario públicamente identificado, Antonio Leonardo Castañón es una de las figuras centrales de la compañía.
Es cofundador y presidente de Grupo Farmacias del Ahorro, empresa que nació como un negocio familiar en Chiapas y que ahora busca ampliar su presencia en el mercado mexicano con la compra de Farmacias Benavides.
La historia comenzó con su padre, Maximiliano Leonardo Asturias, conocido como “Don Max”, quien llegó a México desde Guatemala a finales de la década de 1950 y trabajó durante más de dos décadas como representante de laboratorios farmacéuticos. En 1976 abrió Farmacia Regia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, establecimiento que llegó a tener tres sucursales.