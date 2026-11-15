Ni con Farmacias Benavides alcanza al Dr. Simi; Farmacias del Ahorro podrá llegar a poco más de 3,000 tiendas

¿Cuántas farmacias tendría Del Ahorro frente al Dr. Simi?

La compra de Farmacias Benavides permitiría a Farmacias del Ahorro ampliar su red a más de 3,000 establecimientos en México, pero todavía estaría lejos de alcanzar el tamaño de Farmacias Similares, que cuenta con más de 10,600 puntos de venta en el país.



De acuerdo con información de Grupo Por Un País Mejor , organización detrás de Farmacias Similares, la cadena suma 10,698 sucursales en México.

En comparación, Farmacias del Ahorro contaba con cerca de 2,000 sucursales en febrero de 2026, a esta red se sumarían las 1,132 farmacias que tenía Benavides al cierre de septiembre, de acuerdo con su reporte financiero del tercer trimestre .

Con esa suma, el grupo tendría alrededor de 3,132 establecimientos, lo que representaría aproximadamente 29% de la red de Farmacias Similares. La diferencia sería de 7,566 puntos de venta, es decir, el Dr. Simi tendría una red más de tres veces mayor.

Otro competidor importante es Farmacias Guadalajara , que reportó 3,115 sucursales en operación al cierre del tercer trimestre de 2026, con presencia en las 32 entidades del país.

Esto significa que, tomando como referencia las cifras disponibles, la red potencial de Del Ahorro y Benavides tendría un tamaño similar al de esta cadena.

En el caso de FEMSA , dueña de OXXO, su división Salud reportó 1,259 establecimientos en México al tercer trimestre de 2026, correspondientes a sus marcas Farmacias YZA, Farmacon y Moderna.