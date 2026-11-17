El 6 de noviembre concluyó el plazo para el cumplimiento de esa obligación, según se estableció el 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante los días previos a la fecha límite, el regulador de las telecomunicaciones realizó una revisión documental de la información presentada por los concesionarios y, a partir del 16 de noviembre, las personas Defensoras de las Audiencias podrán recibir quejas, sugerencias y reclamaciones con base en los nuevos Códigos de Ética.

La CRT explicó que las estaciones de radio y canales de televisión tienen la obligación de publicar, en un lugar visible de sus páginas oficiales, su Código de Ética y los medios de contacto de su defensoría, garantizando canales directos, transparentes y accesibles para las audiencias.

Las concesiones comunitarias, indígenas y afromexicanas disponen de un plazo extendido hasta junio de 2027 para cumplir con estas disposiciones, contando en todo momento con la asesoría y el acompañamiento directo de la CRT.

Para los procedimientos de quejas, el regulador determinó que solo intervendrá a solicitud de las audiencias cuando las quejas no sean atendidas o el medio no dé respuesta. El proyecto inicial estipulaba que la autoridad ‘podía intervenir en cualquier momento’.

También estableció que la radio y la televisión deberán preservar la pluralidad y veracidad de la información, de acuerdo con sus propios criterios editoriales y códigos de ética.

La CRT también integró multas , las cuales serán efectivas en los casos de incumplimientos como que las concesionarias no pongan a disposición de las audiencias mecanismos de defensa, no nombren a un defensor de audiencias o no emitan un código de ética.

Las sanciones están previstas en el artículo 295 de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece multas de entre 0.01% y 1% de los ingresos acumulables de la concesionaria.