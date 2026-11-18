En Japón ya se vende un eléctrico compacto que permite poner en perspectiva el proyecto automotriz de México: el Mitsubishi eK X EV. Pertenece a los kei cars, una categoría de autos pequeños para la ciudad que Roberto Capuano, director del proyecto Olinia , ha utilizado como referencia para explicar su propuesta.
La comparación con el Olinia Uno, cuya producción está prevista para 2027, permite conocer las diferencias de precio, autonomía, equipamiento y capacidad de pasajeros entre ambos modelos.
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Qué ofrece el Mitsubishi eK X EV por 293,568 pesos
El Mitsubishi eK X EV se comercializa en Japón en tres versiones: G Business Package, G y P. Para esta comparación se eligió la primera, la más económica, orientada principalmente a flotas y empresas.
La G Business Package cuesta 2,446,400 yenes, equivalentes a 293,568 pesos mexicanos con un tipo de cambio de 0.12 pesos por yen.
Con capacidad para cuatro pasajeros y tracción delantera, la versión de entrada incorpora una batería de 20 kWh que ofrece 180 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTC, una prueba estandarizada para medir el rendimiento de los vehículos. Su motor eléctrico desarrolla 47 kW (63 hp) y 195 Nm de torque.
El automóvil mide 3.40 metros de largo, 1.48 de ancho y 1.66 de alto, pesa 1,060 kilogramos y tiene un radio de giro de 4.8 metros, que facilita las maniobras en espacios reducidos.
Su equipamiento incluye una pantalla de instrumentos de 7 pulgadas, dos bocinas, un puerto USB-C, aire acondicionado automático y faros LED. No incorpora pantalla multimedia central de serie.
En seguridad dispone del paquete e-Assist, con frenado automático de emergencia capaz de detectar peatones y ciclistas, asistencia para evitar salidas de carril, reconocimiento de señales de tránsito, ocho sensores de estacionamiento y alerta para revisar los asientos traseros.
Dónde está la diferencia entre el Mitsubishi eK X EV y el Olinia Uno
Precio
- Mitsubishi eK X EV G Business Package: 293,568 pesos, convertidos desde el precio oficial japonés.
- Olinia Uno: 150,000 pesos como referencia preliminar
Autonomía
- Mitsubishi eK X EV: 180 kilómetros bajo el ciclo WLTC
- Olinia Uno: más de 100 kilómetros estimados para desplazamientos urbanos.
Batería
- Mitsubishi eK X EV: capacidad de 20 kWh
- Olinia Uno: batería de 14.7 kWh con tecnología de litio-ferrofosfato (LFP).
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Potencia y velocidad
- Mitsubishi eK X EV: motor eléctrico de 47 kW (63 hp), torque de 195 Nm y tracción delantera.
- Olinia Uno: motor de 13 kW y velocidad máxima de 50 km/h.
Recarga y suministro de energía
- Mitsubishi eK X EV: ofrece una toma opcional de corriente de 100 voltios y hasta 1,500 watts para alimentar aparatos eléctricos externos
compatibles.
- Olinia Uno: contempla aproximadamente 8 horas para una carga completa en una toma doméstica de 110 voltios o 4 horas en una instalación de 220 voltios.
Pasajeros
- Mitsubishi eK X EV: cuatro ocupantes
- Olinia Uno: hasta seis personas sentadas, con cinturones de seguridad individuales.
Cabina e infoentretenimiento
- Mitsubishi eK X EV: pantalla de instrumentos de 7 pulgadas, dos bocinas y un puerto USB-C. La versión de entrada no incluye pantalla multimedia central
- Olinia Uno: pantalla de 7 pulgadas, Bluetooth 5.0, sistema de audio con dos bocinas y conexiones USB y USB-C.
Confort y seguridad
- Mitsubishi eK X EV: aire acondicionado automático, faros LED, ocho sensores de estacionamiento y sistema e-Assist con frenado automático, asistencia de carril, reconocimiento de señales y alerta de asientos traseros.
- Olinia Uno: aire acondicionado, faros LED y cinturones de seguridad.
La diferencia entre los precios de referencia es de 143,568 pesos a favor del Olinia Uno. Sin embargo, el automóvil japonés ya se comercializa, mientras que el vehículo mexicano tiene prevista su producción para el verano de 2027 en Puebla.
Una de las principales apuestas de Olinia es la accesibilidad. Sus puertas encontradas, que se abren en direcciones opuestas, permiten ingresar una silla de ruedas sin plegarla y dejar espacio para el conductor y un acompañante. La cabina también contempla agarraderas para facilitar el acceso de adultos mayores y personas con movilidad reducida.
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El proyecto busca reducir los gastos de operación del transporte urbano. Su costo estimado es de 50 centavos por kilómetro, frente a 1.18 pesos de un mototaxi y 2.40 pesos de un taxi sedán, de acuerdo con los parámetros de referencia utilizados para el vehículo.
Para una unidad que recorra 60 kilómetros diarios durante 30 días, el gasto mensual estimado sería de:
- Olinia Uno: 900 pesos
- Mototaxi: 2,124 pesos
- Taxi sedán: 4,320 pesos.
Bajo esas condiciones, la diferencia alcanzaría 1,224 pesos mensuales frente al mototaxi y 3,420 pesos frente al taxi convencional. Son estimaciones operativas, no comparaciones directas con los costos reales del Mitsubishi en Japón.
Desarrollado con participación de la SECIHTI, el IPN, el TecNM, la UNAM y la UPAEP, Olinia apuesta por un vehículo eléctrico de proximidad, con recarga doméstica, mayor capacidad de pasajeros y producción nacional. El Mitsubishi, por su parte, ofrece una autonomía homologada superior a la referencia mexicana y una gama de equipamiento más amplia, aunque con un precio de entrada considerablemente mayor.