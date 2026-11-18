Qué ofrece el Mitsubishi eK X EV por 293,568 pesos





(mitsubishimotors.com)

El Mitsubishi eK X EV se comercializa en Japón en tres versiones: G Business Package, G y P. Para esta comparación se eligió la primera, la más económica, orientada principalmente a flotas y empresas.

La G Business Package cuesta 2,446,400 yenes, equivalentes a 293,568 pesos mexicanos con un tipo de cambio de 0.12 pesos por yen.

Con capacidad para cuatro pasajeros y tracción delantera, la versión de entrada incorpora una batería de 20 kWh que ofrece 180 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTC, una prueba estandarizada para medir el rendimiento de los vehículos. Su motor eléctrico desarrolla 47 kW (63 hp) y 195 Nm de torque.

El automóvil mide 3.40 metros de largo, 1.48 de ancho y 1.66 de alto, pesa 1,060 kilogramos y tiene un radio de giro de 4.8 metros, que facilita las maniobras en espacios reducidos.

Su equipamiento incluye una pantalla de instrumentos de 7 pulgadas, dos bocinas, un puerto USB-C, aire acondicionado automático y faros LED. No incorpora pantalla multimedia central de serie.

En seguridad dispone del paquete e-Assist, con frenado automático de emergencia capaz de detectar peatones y ciclistas, asistencia para evitar salidas de carril, reconocimiento de señales de tránsito, ocho sensores de estacionamiento y alerta para revisar los asientos traseros.



Dónde está la diferencia entre el Mitsubishi eK X EV y el Olinia Uno

Precio

- Mitsubishi eK X EV G Business Package: 293,568 pesos, convertidos desde el precio oficial japonés.

- Olinia Uno: 150,000 pesos como referencia preliminar

Autonomía

- Mitsubishi eK X EV: 180 kilómetros bajo el ciclo WLTC

- Olinia Uno: más de 100 kilómetros estimados para desplazamientos urbanos.

Batería

- Mitsubishi eK X EV: capacidad de 20 kWh

- Olinia Uno: batería de 14.7 kWh con tecnología de litio-ferrofosfato (LFP).