Guido Vildozo, analista de S&P Mobility, advierte que la presión podría extenderse durante los próximos tres o cuatro años. La razón es económica. Los fabricantes de semiconductores están redirigiendo parte de su capacidad hacia las aplicaciones de inteligencia artificial, un mercado dispuesto a pagar más por estos componentes que la industria automotriz.

“Volvemos a tener un poco de presión en el tema de semiconductores porque obviamente tenemos una inversión significativa en todo lo que es inteligencia artificial. Se están redirigiendo los semiconductores a esas industrias porque van a pagar mucho más que el sector automotriz”, explicó.

El problema llega en un momento en que los automóviles incorporan cada vez más tecnología. Los sistemas de asistencia a la conducción, el software, la conectividad y las funciones de entretenimiento requieren componentes especializados que elevan la dependencia de las armadoras respecto a los proveedores de semiconductores.

¿Qué empresas fabrican semiconductores avanzados para autos?

Qualcomm es uno de los principales participantes en esta transformación. Su plataforma Snapdragon Digital Chassis integra soluciones para conectividad, entretenimiento, cabinas digitales y asistencia avanzada a la conducción.

Dentro de esta oferta se encuentran Snapdragon Ride, orientada al procesamiento de funciones de conducción asistida y automatizada, y Snapdragon Cockpit, diseñada para gestionar las interfaces digitales y los sistemas de entretenimiento del vehículo.

Nvidia también busca posicionarse en este mercado con su plataforma DRIVE. Su procesador Thor está diseñado para centralizar distintas tareas de cómputo del automóvil, desde el procesamiento de información de sensores hasta las funciones de conducción autónoma.

La apuesta consiste en trasladar al vehículo capacidades de procesamiento que antes estaban distribuidas en diferentes unidades electrónicas. Esto permitiría que un mismo sistema gestione varias funciones del automóvil y procese información de cámaras, radares y otros sensores.

Además de Qualcomm y Nvidia hay otros competidores especializados en funciones específicas. Mobileye, empresa especializada en visión computacional, desarrolla la familia de procesadores EyeQ para sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Sus tecnologías permiten identificar peatones, vehículos, señales de tránsito y otros elementos del entorno.

También participan MediaTek, con sus soluciones Dimensity Auto; NXP Semiconductors, con su familia S32; Renesas, con R-Car; y empresas chinas como Horizon Robotics y Black Sesame Technologies, que desarrollan procesadores para vehículos inteligentes.

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La diferencia entre estos fabricantes está en el tipo de procesamiento que ofrecen. Algunos se concentran en conducción autónoma y reconocimiento del entorno, mientras que otros desarrollan chips para administrar las cabinas digitales, la conectividad y los sistemas electrónicos del automóvil.

Vildozo señala que, aunque el volumen actual de estos componentes todavía es limitado en algunas aplicaciones, su demanda crecerá conforme avance la electrificación y la conducción autónoma. En un vehículo eléctrico pueden utilizarse alrededor de 3,000 semiconductores, frente a un promedio de entre 1,700 y 2,000 en un automóvil convencional.

Con la electrificación y la conducción autónoma crecerá mucho más el uso de procesadores, porque eventualmente el vehículo se dirigirá solo Guido Vildozo



El mercado de semiconductores movió 79,700 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 85,700 millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 8.6% entre 2026 y 2035, hasta llegar a 180,200 millones de dólares al cierre de ese periodo, de acuerdo con Global Market Insights.

Sin embargo, esta expansión ocurre en una industria que enfrenta cuellos de botella en su capacidad de producción.