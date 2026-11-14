Microsoft restablece por completo sus servicios pero advierte a usuarios por aumento de 'phishing'

Microsoft ya había dado cuenta el viernes de una "recuperación generalizada" de sus servicios y pidió disculpas por esta interrupción global, aclarando que se debió a "un problema técnico y no a un ciberataque ni a la IA".

La avería de Microsoft se extendió el jueves a nivel mundial, dejando fuera de servicio productos del grupo en al menos 74 países y territorios de América, Europa, Asia y África, según el sitio de seguimiento Downdetector.

Las fallas, que comenzaron debido a una "carga elevada" en las infraestructuras del grupo, afectaron a su servicio de correo electrónico Outlook, a su plataforma de comunicación Teams y a su asistente de inteligencia artificial Copilot, detalló Microsoft.

La compañía prometió un informe completo sobre el incidente una vez concluya su investigación. En numerosos países, el funcionamiento de administraciones, hospitales y empresas se vio obstaculizado.

Microsoft alerta una campaña activa de phishing

Microsoft advirtió este sábado sobre "una campaña activa de 'phishing' (suplantación de identidad) aprovechando la interrupción.

Su división de análisis de amenazas informáticas señaló en la red 𝕏 que circulan correos electrónicos falsos —que imitan las notificaciones oficiales— afirmando que los mensajes bloqueados durante el incidente serán eliminados en un plazo de 24 horas si el destinatario no hace clic para recuperarlos.