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Microsoft restablece por completo sus servicios pero advierte a usuarios por aumento de 'phishing'

Las fallas afectaron a su servicio de correo Outlook, su plataforma de comunicación Teams y a su asistente de inteligencia artificial Copilot.
sáb 14 noviembre 2026 02:16 PM
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Una pantalla de un celular en color negro y de fondo una pantalla de computadora en color azul con el logo de Microsoft.jpg
Micosoft ofreció disculpas por esta interrupción global, aclarando que se debió a un problema técnico y no a un ciberataque ni a la IA. (Foto: AFP )

Microsoft aseguró que "restableció por completo el servicio", poniendo fin a una interrupción de sus programas en línea que afectó desde el jueves a millones de usuarios y organizaciones en todo el mundo.

"Hemos completado con éxito nuestros esfuerzos para resolver el problema que originó el incidente y restablecido el servicio para los usuarios y las regiones que aún permanecían afectados", escribió el gigante estadounidense en 𝕏.

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Microsoft ya había dado cuenta el viernes de una "recuperación generalizada" de sus servicios y pidió disculpas por esta interrupción global, aclarando que se debió a "un problema técnico y no a un ciberataque ni a la IA".

La avería de Microsoft se extendió el jueves a nivel mundial, dejando fuera de servicio productos del grupo en al menos 74 países y territorios de América, Europa, Asia y África, según el sitio de seguimiento Downdetector.

Las fallas, que comenzaron debido a una "carga elevada" en las infraestructuras del grupo, afectaron a su servicio de correo electrónico Outlook, a su plataforma de comunicación Teams y a su asistente de inteligencia artificial Copilot, detalló Microsoft.

La compañía prometió un informe completo sobre el incidente una vez concluya su investigación. En numerosos países, el funcionamiento de administraciones, hospitales y empresas se vio obstaculizado.

Microsoft alerta una campaña activa de phishing

Microsoft advirtió este sábado sobre "una campaña activa de 'phishing' (suplantación de identidad) aprovechando la interrupción.

Su división de análisis de amenazas informáticas señaló en la red 𝕏 que circulan correos electrónicos falsos —que imitan las notificaciones oficiales— afirmando que los mensajes bloqueados durante el incidente serán eliminados en un plazo de 24 horas si el destinatario no hace clic para recuperarlos.

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El uso de software de Microsoft a través de asistentes de IA, como ChatGPT o Claude, también se vio interrumpido.

En julio de 2024, otra avería informática, vinculada a una actualización defectuosa, paralizó aeropuertos, hospitales y muchas otras organizaciones en todo el mundo.

Leer más:

Un monitor de una computadora con los logos de Outlook y Teams, cuyos servicios se cayeron.jpg
Tecnología

Microsoft se restablece lentamente pero deja afectaciones en hospitales, embajadas y daños económicos a empresas

Afectaciones en aerolíneas y empresas de autos

Numerosas empresas informaron del impacto del parón en los servicios del gigante del software.

En India, varias compañías aéreas advirtieron que probablemente no recibirían las solicitudes de sus clientes.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Workhorse Group aplazó la publicación de sus resultados del tercer trimestre, y el operador bursátil Euronext sugirió a las empresas cotizadas en sus mercados ponerse en contacto por teléfono en caso necesario, aunque aseguró que sus operaciones se desarrollaban sin problemas.

El gigante estadounidense indicó inicialmente que investigaba informes de interrupciones "en las Américas", pero después confirmó que "el problema puede afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región".

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En estados Unidos hubo una suspensión de vuelos que sumaron entre el viernes y la mañana del sábado más de 16 mil; sin embargo, las autoridades de EU descartaron que haya influido la caída de Microsoft a nivel mundial.

Con información de AFP

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Microsoft Corp ciberseguridad, internet, nube, tecnología

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