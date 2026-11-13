Microsoft explica por qué se cayó Outlook, Copilot y otros servicios por más de 12 horas

La compañía también dijo que el problema ya fue solicitado, pero debido a la escala de la demanda, los servicios se han restaurado de forma gradual, con la finalidad de validar la estabilidad en cada etapa de este proceso.

We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services.



This was a technical issue… — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026



“Lamentamos profundamente las interrupciones que este incidente ha causado a nuestros clientes y socios”, se disculpó la compañía. “Sabemos la confianza que depositan en nuestros servicios y tomamos esa responsabilidad con extrema seriedad. Estamos viendo una amplia recuperación y estabilidad en todos nuestros servicios”.

¿A quién afectó la caída de Microsoft?

Ayer, el problema afectó especialmente a su servicio de correo Outlook, y también a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot, las cuales dejaron de estar operativas durante una buena parte de la tarde.

“No tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente", añadió la empresa, descartando así un ciberataque, que era una de las hipótesis principales del problema.

Un mapa publicado por la plataforma Downdetector en 𝕏 mostró que la caída en los servicios afectó a usuarios de todo el continente americano, así como de partes de Europa, Asia y África, impactando, incluso, en infraestructura crítica.

En el Reino Unido, varias entidades locales del NHS (el servicio público de salud británico) reportaron dificultades debido a los fallos en el sistema de Microsoft.