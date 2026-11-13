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Microsoft explica por qué se cayó Outlook, Copilot y otros servicios por más de 12 horas

La empresa confirmó que la causa del problema no fue un ciberataque, sino más bien un asunto relacionado a una actualización.
vie 13 noviembre 2026 12:32 PM
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Microsoft explica caída de Outlook
Un mapa publicado por la plataforma Downdetector en 𝕏 mostró que la caída en los servicios afectó a usuarios de todo el continente americano, así como de partes de Europa, Asia y África. (MLADEN ANTONOV/AFP)

Ayer, 12 de noviembre, Microsoft registró una caída global en todos sus servicios por más de 12 horas y el servicio se ha ido restableciendo de forma paulatina. Sin embargo, la empresa no había explicado qué fue lo que sucedió realmente, hasta ahora.

¿Por qué se cayó Outlook?

De acuerdo con un comunicado de Microsoft, “el incidente fue introducido por un problema durante una actualización anterior de capacidad de red que surgió tras un cambio reciente en la red”.

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La compañía también dijo que el problema ya fue solicitado, pero debido a la escala de la demanda, los servicios se han restaurado de forma gradual, con la finalidad de validar la estabilidad en cada etapa de este proceso.


“Lamentamos profundamente las interrupciones que este incidente ha causado a nuestros clientes y socios”, se disculpó la compañía. “Sabemos la confianza que depositan en nuestros servicios y tomamos esa responsabilidad con extrema seriedad. Estamos viendo una amplia recuperación y estabilidad en todos nuestros servicios”.

¿A quién afectó la caída de Microsoft?

Ayer, el problema afectó especialmente a su servicio de correo Outlook, y también a la aplicación de chat Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot, las cuales dejaron de estar operativas durante una buena parte de la tarde.

“No tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente", añadió la empresa, descartando así un ciberataque, que era una de las hipótesis principales del problema.

Un mapa publicado por la plataforma Downdetector en 𝕏 mostró que la caída en los servicios afectó a usuarios de todo el continente americano, así como de partes de Europa, Asia y África, impactando, incluso, en infraestructura crítica.

En el Reino Unido, varias entidades locales del NHS (el servicio público de salud británico) reportaron dificultades debido a los fallos en el sistema de Microsoft.

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