Hasta las 2:30 pm, Bank of America cuenta con 2,025 reportes de fallas; Chase 3,557; US Bank 1,020; Wells Fargo 997, presentan problemas de funcionamiento, de acuerdo con Downdetector, plataforma que detecta fallas en los servicios en línea.

Las fallas de los bancos se producen tras problemas de funcionamiento a gran escala de Microsoft desde el pasado 13 de noviembre, cuyo problema se prolongó y afectó a servicios como Outlook , Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. Actualmente Outlook cuenta con 1,159 reportes de fallas.

Hasta ahora las entidades financieras no han emitido información sobre las causas de los problemas técnicos.

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