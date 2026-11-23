Tarjetas bancarias en alianza con Aeroméxico

Esta aerolínea ofrece la tarjeta Inbursa Aeroméxico: Ascend, Elevate y Horizon , éstas a su vez, acumulan Puntos Aeroméxico Rewards y ofrecen beneficios de viaje.

- Ascend : 5,000 puntos de bienvenida al gastar 15,000 pesos en los primeros tres meses. Una maleta documentada y un equipaje de mano sin costo. Además, 2x1 en vuelos nacionales.

- E levate: 7,500 puntos al gastar 25,000 pesos. Prioridad en el abordaje, documentación y abordaje prioritarios en la Zona 2, y maleta documentada y un equipaje de mano sin costo.

- Horizon: 30,000 puntos al gastar 50,000 pesos. Prioridad en el abordaje, documentación y abordaje prioritarios en la Zona 2, y maleta documentada y un equipaje de mano sin costo.

Requisitos para la tarjeta de crédito Inbursa Aeroméxico

La solicitud de comienza en línea y se solicitan los siguientes documentos:

- Residencia en México y tener entre 25 a 65 años de edad.

- INE vigente

- Comprobante de domicilio (fotografía o PDF).

- Se recomienda activar la ubicación del navegador desde donde se esté haciendo el trámite.

También se recomienda acudir con tiempo a una sucursal del banco para que un ejecutivo despeje todas las dudas respecto a la tarjeta que se desea obtener.

Tarjeta de crédito en alianza con Mexicana

La aerolínea rescatada por el Gobierno de la Cuarta Transformación, mantiene una alianza con Mifel para emitir una tarjeta de crédito que entre los beneficios que destaca se encuentran los siguientes:

- Hasta el 40% de descuento en reservaciones.

- Equipaje de mano sin costo.

- Asiento asignado sin costo extra.

- Descuento en mascota a bordo.

- Acumula Millas en tu programa Mexicana Frecuenta.

- Gana 1,000 pesos al gastar 20,000 pesos en los primeros 3 meses.

- Hasta 18 Meses Sin Intereses en Mexicana y miles de comercios en México.

- Hasta 6 Meses Sin Intereses en compras en el extranjero.

- Primera anualidad sin costo.

Gana un punto Mifel Rewards por cada 20 en tus compras nacionales y dos puntos en compras internacionales.

Obtén el doble del valor de tus puntos Mifel Rewards en compras en Mexicana.

Beneficio y respaldo Mastercard.