Mexicana, Aeroméxico y Volaris lanzan descuentos por el Buen Fin; estas son las ofertas para comprar vuelos

Volaris: ofertas en vuelos nacionales y membresías

Esta empresa oferta boletos sencillos de clase económica, algunos ejemplos son destinos nacionales como los itinerarios de Monterrey a Ciudad de México e inverso desde 279 pesos, Tijuana a Culiacán por 458 pesos, y conexiones turísticas como Guadalajara a Los Cabos o Monterrey a Cancún desde 499 pesos.

Adicionalmente, figuran trayectos de Guadalajara a Ciudad de México por 572 pesos. CDMX a Cancún por 629 pesos y Tijuana a Cancún por 1,310 pesos. Para maximizar los ahorros, la aerolínea integra programas de suscripción como Pase Anual, v.pass, v.business y la tarjeta Volaris INVEX, que otorgan acceso a preventas y tarifas preferenciales.

También hay descuentos en rutas internacionales en América Latina y Estados Unidos. Entre los vuelos más económicos destaca Guadalajara a Ciudad de Guatemala desde 766 pesos, de Guadalajara a Medellín por 1,219 pesos y Ciudad de México a San José de Costa Rica por 1,228 pesos.

Asimismo, ofrece vuelos de Cancún a Guatemala por 1,272 pesos y CDMX a Guatemala por 1,531 pesos. En distancias mayores, se ubican rutas como Cancún a Bogotá por 2,910 pesos, Cancún a Lima por 3,157 pesos, CDMX a Lima por 3,411 pesos y desde el AIFA a Bogotá por 3,604 pesos.

Los pagos pueden realizarse con tarjetas de crédito, débito, meses sin intereses y pago en efectivo en sucursales autorizadas.

Mexicana estrenará su nueva ruta a Zacatecas con un precio de menos de 1,500 pesos y que se estrenará el 17 de noviembre, último día del Buen Fin 2026, por lo que las demás promociones puedes consultarlas en este enlace.