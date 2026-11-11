Los descuentos del Buen Fin 2026 están a la vuelta de la esquina, por lo que diversas empresas como Mexicana, Aeroméxico, Volaris y Viva, entre otras, ofrecen en sus páginas oficiales los distintos descuentos que ofrecen a sus clientes, además de atraer nuevos. Las empresas destacan promociones del 13 al 17 de noviembre, por lo que recomiendan a las personas interesadas a revisar la página y los destinos, así como las tarjetas participantes.
Mexicana, Aeroméxico y Volaris lanzan descuentos por el Buen Fin; estas son las ofertas para comprar vuelos
Volaris: ofertas en vuelos nacionales y membresías
Esta empresa oferta boletos sencillos de clase económica, algunos ejemplos son destinos nacionales como los itinerarios de Monterrey a Ciudad de México e inverso desde 279 pesos, Tijuana a Culiacán por 458 pesos, y conexiones turísticas como Guadalajara a Los Cabos o Monterrey a Cancún desde 499 pesos.
Adicionalmente, figuran trayectos de Guadalajara a Ciudad de México por 572 pesos. CDMX a Cancún por 629 pesos y Tijuana a Cancún por 1,310 pesos. Para maximizar los ahorros, la aerolínea integra programas de suscripción como Pase Anual, v.pass, v.business y la tarjeta Volaris INVEX, que otorgan acceso a preventas y tarifas preferenciales.
También hay descuentos en rutas internacionales en América Latina y Estados Unidos. Entre los vuelos más económicos destaca Guadalajara a Ciudad de Guatemala desde 766 pesos, de Guadalajara a Medellín por 1,219 pesos y Ciudad de México a San José de Costa Rica por 1,228 pesos.
Asimismo, ofrece vuelos de Cancún a Guatemala por 1,272 pesos y CDMX a Guatemala por 1,531 pesos. En distancias mayores, se ubican rutas como Cancún a Bogotá por 2,910 pesos, Cancún a Lima por 3,157 pesos, CDMX a Lima por 3,411 pesos y desde el AIFA a Bogotá por 3,604 pesos.
Los pagos pueden realizarse con tarjetas de crédito, débito, meses sin intereses y pago en efectivo en sucursales autorizadas.
Mexicana estrenará su nueva ruta a Zacatecas con un precio de menos de 1,500 pesos y que se estrenará el 17 de noviembre, último día del Buen Fin 2026, por lo que las demás promociones puedes consultarlas en este enlace.
Viva Aerobús: servicios empaquetados y programa Doters
Durante esta temporada de descuentos, estructura su oferta comercial combinando vuelos económicos por México, Estados Unidos y Latinoamérica con una plataforma de viajes integrados.
A través de su portal, los usuarios pueden reservar servicios complementarios como paquetes de Vuelo + Hotel, Hoteles, renta de autos, entradas a eventos y traslados terrestres.
La compañía promueve la fidelización con el programa Doters , que ofrece a sus socios descuentos exclusivos, tarifas de vuelo preferenciales y notificaciones anticipadas de promociones.
Además, Viva difunde avisos operativos y de clima para aeropuertos clave como Monterrey y Tijuana.
Leer más:
Aeroméxico
La aerolínea destaca sus promociones en vuelos, pagos a meses sin intereses con tarjetas participantes y Puntos Aeroméxico Rewards en tus compras. Entre las tarjetas participantes se encuentran la de Aeroméxico American Express y Aeroméxico Inbursa, además de tarjetas de crédito de bancos participantes. Los plazos y montos mínimos varían por banco: revísalos en la página de promociones de Buen Fin.
Depende del viaje que buscas: playas como Cancún, Puerto Vallarta o Los Cabos; ciudades de México como Guadalajara, Monterrey o Mérida; o destinos internacionales como Madrid, Nueva York o Tokio. En esta página puedes comparar precios por tipo de viaje .
En rutas internacionales, Aeroméxico conecta a México con América, Europa y Asia a precios competitivos de ida y vuelta[8].
En Norteamérica y el Caribe figuran vuelos desde Ciudad de México a Guatemala por 3,796 pesos a Houston por 6,203 pesos y Orlando por 6,346 pesos.
Los Ángeles por 7,190 pesos y Punta Cana por 8,842 pesos.
Para trayectos intercontinentales, brinda tarifas a Nueva York (aeropuerto JFK) por 12,953 pesos, a Roma por 13,181 pesos, Madrid por 14,573 pesos (o saliendo desde Monterrey por 13,722 pesos).
Sus alianzas con American Express Aeroméxico e Inbursa Aeroméxico otorgan meses sin intereses, Puntos Aeroméxico Rewards, equipaje sin costo y acceso a Salones Premier.
La Profeco recuerda que en esta temporada de descuentos es indispensable revisar los términos y condiciones de cada promoción.