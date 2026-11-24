¿Qué autos nuevos son más baratos que el Nissan Versa en México?
Comprar la versión de entrada del Nissan Versa requiere un presupuesto de 289,990 pesos. Por debajo de esta cantidad hay alternativas de marcas chinas, estadounidenses y europeas, con diferencias de precio que van desde los 3,090 hasta los 84,990 pesos.
Tras consultar las páginas oficiales de cada fabricante este 24 de noviembre de 2026, encontramos ocho opciones más accesibles que el modelo de Nissan. Algunas corresponden a precios especiales sujetos a condiciones de compra o financiamiento.
- Renault Kwid Evolution: 205,000 pesos, es decir, 84,990 pesos menos que el Versa.
- Chevrolet Aveo Hatchback: 232,900 pesos, una diferencia de 57,090 pesos
- Chevrolet Aveo Sedán: 239,900 pesos, 50,090 pesos menos
- Changan Alsvin: 259,900 pesos, una diferencia de 30,090 pesos
- Chevrolet Onix: 262,400 pesos, 27,590 pesos menos
- MG5: 274,000 pesos, una diferencia de 15,990 pesos
- MG3: 276,000 pesos, 13,990 pesos menos
- Chirey Tiggo 2 Pro: 286,900 pesos, una diferencia de 3,090 pesos.
El Kwid es la alternativa más económica del listado, aunque su precio corresponde a una promoción para compras a crédito y está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la marca. Chevrolet también condiciona los montos anunciados para las dos carrocerías del Aveo (sedán y hatchback, este último con cajuela integrada al habitáculo) a la contratación de financiamiento.
Por su parte, los precios del MG3 y MG5 corresponden a ofertas especiales sujetas al cumplimiento de requisitos, con una promoción de noviembre.
Si planeas aprovechar alguna de estas ofertas, considera que el precio anunciado no necesariamente equivale al monto que terminarás pagando. En las compras a crédito debes tomar en cuenta los intereses, las comisiones y otros gastos asociados al financiamiento antes de decidir cuál se ajusta mejor a tu presupuesto.