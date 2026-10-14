Un auto eléctrico también pasa por el taller: cuánto cuesta mantenerlo y cada cuánto toca pagar

Cuánto cuesta el mantenimiento de un auto eléctrico
Los programas de BYD Vallejo permiten ver cómo esos trabajos se traducen en dinero. En los tres modelos revisados, el calendario comienza a los 5,000 kilómetros o tres meses y continúa con servicios programados hasta los 165,000 kilómetros o 99 meses.
El precio no aumenta en cada visita. Los servicios básicos mantienen una tarifa dentro de cada modelo y el desembolso sube cuando corresponde cambiar aceite de transmisión, líquido de frenos o anticongelante.
BYD Han
Para este sedán eléctrico, el mantenimiento básico cuesta 1,279, mientras que los servicios más completos pueden superar los 6,000 pesos.
- 1,279 pesos - Mantenimiento básico: 5,000 km/3 meses; 25,000 km/15 meses; 65,000 km/39 meses; 105,000 km/63 meses; y 145,000 km/87 meses.
- 4,891 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos: 45,000 km/27 meses y 125,000 km/75 meses.
- 6,667 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos + anticongelante: 85,000 km/51 meses y 165,000 km/99 meses.
BYD Yuan Plus
La SUV comparte el precio del mantenimiento básico con el Han, pero sus servicios que incluyen cambios de líquidos son más baratos.
- 1,279 pesos - Mantenimiento básico: 5,000 km/3 meses; 25,000 km/15 meses; 65,000 km/39 meses; 105,000 km/63 meses; y 145,000 km/87 meses.
- 3,605 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos: 45,000 km/27 meses y 125,000 km/75 meses.
- 4,588 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos + anticongelante de motor: 85,000 km/51 meses y 165,000 km/99 meses.