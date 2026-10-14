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Un auto eléctrico también pasa por el taller: cuánto cuesta mantenerlo y cada cuánto toca pagar

Los eléctricos eliminan varias tareas de un auto de gasolina, pero conserva piezas y líquidos que requieren revisiones y gastos periódicos.
mié 14 octubre 2026 07:44 PM
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Técnico revisa un automóvil eléctrico azul dentro de un taller, con el cofre abierto y equipo de diagnóstico en mano.
El mantenimiento de un auto eléctrico se concentra en revisiones, llantas, filtros y líquidos, además de servicios programados según el kilometraje. (Expansión|Gemini)

Un auto eléctrico tiene menos piezas mecánicas que atender que uno de combustión, pero eso no significa que deje de necesitar mantenimiento. El desgaste se concentra en otros componentes y algunos fabricantes conservan visitas al taller definidas por kilometraje y tiempo.

Para aterrizar cuánto puede costar, revisamos los programas de servicio de BYD Vallejo para tres eléctricos de segmentos distintos: el sedán Han, la SUV Yuan Plus y el hatchback Dolphin Mini.

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Qué se desgasta más en un auto eléctrico

Eliminar el motor de combustión cambia buena parte de lo que ocurre durante una visita al taller. Ya no existen varias de las intervenciones mecánicas asociadas a ese sistema y una parte importante del mantenimiento pasa a concentrarse en inspecciones y componentes expuestos al uso cotidiano.

“No es un servicio como el de un coche de gasolina; muchas veces es diagnóstico y revisión”, explica Eugenio Grandio, presidente de la Electro Movilidad Asociación (EMA). Entre las piezas que requieren atención con mayor recurrencia están los filtros de aire de la cabina, las llantas y las gomas de los limpiadores.

Otros trabajos aparecen con menor frecuencia. El líquido encargado de mantener la batería dentro de una temperatura adecuada necesita revisarse y sustituirse conforme al programa del fabricante, mientras que algunos vehículos también contemplan cambios de líquido de frenos y aceite de transmisión dentro de sus servicios programados.

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La frecuencia tampoco puede trasladarse por igual a todos los eléctricos. El kilometraje recorrido, las condiciones de uso y el esquema definido por cada fabricante modifican lo que debe revisarse. “No hay un promedio porque depende completamente del uso”, señala Grandio.

La batería representa un caso distinto. Su deterioro suele generar preocupación porque es uno de los componentes más costosos del vehículo, pero una falla no implica necesariamente sustituir el paquete completo. “Yo llevo más de diez años trabajando en este tema y no conozco a nadie que haya tenido que reemplazar una batería completa”, sostiene el presidente de EMA.

Cuando existe un problema localizado, la intervención puede hacerse sobre celdas o módulos específicos de la batería, en lugar de cambiar todo el conjunto. Grandio añade que este tipo de reparaciones generalmente queda cubierto por las garantías correspondientes.

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Cuánto cuesta el mantenimiento de un auto eléctrico

Los programas de BYD Vallejo permiten ver cómo esos trabajos se traducen en dinero. En los tres modelos revisados, el calendario comienza a los 5,000 kilómetros o tres meses y continúa con servicios programados hasta los 165,000 kilómetros o 99 meses.

El precio no aumenta en cada visita. Los servicios básicos mantienen una tarifa dentro de cada modelo y el desembolso sube cuando corresponde cambiar aceite de transmisión, líquido de frenos o anticongelante.

BYD Han

Para este sedán eléctrico, el mantenimiento básico cuesta 1,279, mientras que los servicios más completos pueden superar los 6,000 pesos.

- 1,279 pesos - Mantenimiento básico: 5,000 km/3 meses; 25,000 km/15 meses; 65,000 km/39 meses; 105,000 km/63 meses; y 145,000 km/87 meses.

- 4,891 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos: 45,000 km/27 meses y 125,000 km/75 meses.

- 6,667 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos + anticongelante: 85,000 km/51 meses y 165,000 km/99 meses.

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BYD Yuan Plus

La SUV comparte el precio del mantenimiento básico con el Han, pero sus servicios que incluyen cambios de líquidos son más baratos.

- 1,279 pesos - Mantenimiento básico: 5,000 km/3 meses; 25,000 km/15 meses; 65,000 km/39 meses; 105,000 km/63 meses; y 145,000 km/87 meses.

- 3,605 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos: 45,000 km/27 meses y 125,000 km/75 meses.

- 4,588 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos + anticongelante de motor: 85,000 km/51 meses y 165,000 km/99 meses.

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BYD Dolphin Mini

En el hatchback, el mantenimiento básico parte de $1,535 y también aumenta cuando llega el momento de sustituir líquidos.

- 1,535 pesos - Mantenimiento básico: 5,000 km/3 meses; 25,000 km/15 meses; 65,000 km/39 meses; 105,000 km/63 meses; y 145,000 km/87 meses.

- 3,988 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos: 45,000 km/27 meses y 125,000 km/75 meses.

- 4,959 pesos - Mantenimiento básico + aceite de transmisión + líquido de frenos + anticongelante de motor: 85,000 km/51 meses y 165,000 km/99 meses.

Tags

Autos eléctricos automóviles, movilidad

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