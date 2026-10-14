Un auto eléctrico también pasa por el taller: cuánto cuesta mantenerlo y cada cuánto toca pagar

Qué se desgasta más en un auto eléctrico

Eliminar el motor de combustión cambia buena parte de lo que ocurre durante una visita al taller. Ya no existen varias de las intervenciones mecánicas asociadas a ese sistema y una parte importante del mantenimiento pasa a concentrarse en inspecciones y componentes expuestos al uso cotidiano.

“No es un servicio como el de un coche de gasolina; muchas veces es diagnóstico y revisión”, explica Eugenio Grandio, presidente de la Electro Movilidad Asociación (EMA). Entre las piezas que requieren atención con mayor recurrencia están los filtros de aire de la cabina, las llantas y las gomas de los limpiadores.

Otros trabajos aparecen con menor frecuencia. El líquido encargado de mantener la batería dentro de una temperatura adecuada necesita revisarse y sustituirse conforme al programa del fabricante, mientras que algunos vehículos también contemplan cambios de líquido de frenos y aceite de transmisión dentro de sus servicios programados.



La frecuencia tampoco puede trasladarse por igual a todos los eléctricos. El kilometraje recorrido, las condiciones de uso y el esquema definido por cada fabricante modifican lo que debe revisarse. “No hay un promedio porque depende completamente del uso”, señala Grandio.

La batería representa un caso distinto. Su deterioro suele generar preocupación porque es uno de los componentes más costosos del vehículo, pero una falla no implica necesariamente sustituir el paquete completo. “Yo llevo más de diez años trabajando en este tema y no conozco a nadie que haya tenido que reemplazar una batería completa”, sostiene el presidente de EMA.

Cuando existe un problema localizado, la intervención puede hacerse sobre celdas o módulos específicos de la batería, en lugar de cambiar todo el conjunto. Grandio añade que este tipo de reparaciones generalmente queda cubierto por las garantías correspondientes.

