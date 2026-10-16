El Roadster fue la primera apuesta para demostrar que Tesla podía funcionar





Vince Bucci (Getty Images)

Tesla Motors nació en 2003, cuando Martin Eberhard y Marc Tarpenning decidieron que un automóvil eléctrico no tenía que limitarse a ser eficiente. Su estrategia consistía en comenzar con un producto caro, exclusivo y deseable que demostrara el potencial de la tecnología antes de intentar competir por volumen.

Un año después llegó Elon Musk. Encabezó una ronda de inversión que alcanzó 60 millones de dólares, aportó más de 30 millones y asumió la presidencia del consejo de administración. La compañía planeaba utilizar aquel deportivo de bajo volumen como punto de partida y trasladar después la tecnología hacia vehículos para un público mucho más amplio.

Para marzo de 2008, el Roadster comenzó a venderse y convirtió esa estrategia en un producto real. Su batería reunía 6,831 celdas de iones de litio formato 18650, del mismo tipo que entonces se utilizaba ampliamente en computadoras portátiles. No eran baterías recicladas de laptops: Tesla tomó ese formato comercial y agrupó miles de celdas para formar el paquete capaz de mover el automóvil.

Con esa configuración, la versión inicial podía acelerar de 0 a 60 mph —unos 97 km/h— en aproximadamente 3.9 segundos, alcanzar alrededor de 200 km/h y recorrer 244 millas, cerca de 392 kilómetros, según la medición de la EPA. Esas cifras ayudaron a desmontar la idea de que un eléctrico necesariamente tenía que ser lento o limitado.



De 2008 a 2012 se fabricaron alrededor de 2,450 unidades para más de 30 países. La producción terminó pronto, pero su bajo volumen tendría otra consecuencia años después: aquel automóvil creado para demostrar que Tesla podía construir un eléctrico rápido comenzó a convertirse en una pieza de colección.

De automóvil usado a pieza de colección

Tras finalizar su producción en 2012, Tesla concentró cada vez más recursos en modelos capaces de venderse a mayor escala. El Roadster, mientras tanto, comenzó a seguir un camino distinto al de muchos vehículos tecnológicos que pierden valor conforme envejecen.