Grupo Salinas está dispuesto a vender al Puebla en medio de su deuda fiscal, pero tiene un costo oculto

Ramírez subrayó que estos movimientos no responden a una estrategia de desinversión; no obstante se enmarca en un contexto en donde Salinas Pliego deberá pagar 32,132 millones de pesos al fisco, como parte del acuerdo que alcanzó con el gobierno. De esa cantidad, 10,400 milones fueron saldados ante la Tesorería de la Federación, mientras que el monto restante será cubierto en 18 pagos.

“El mercado vive una oferta y demanda y la Liga MX por la calidad y la audiencia y los seguidores está siendo de interés para diferentes compradores. No tiene que ver con una parte de desactivar, sino de traer a personajes a la mesa para que construyan más para el mercado de futbol”, enfatizó el directivo en entrevista.

Reestructura de activos

Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office y analista financiero, considera que, aunque el grupo rechaza que se trate de una estrategia de desinversión, la venta de equipos de futbol refleja un proceso de reestructura, orientado a desprenderse de activos que le permitan generar capital para hacer frente a los adeudos con el fisco.

Los equipos de futbol en la actualidad representan activos complejos para los grupos empresariales, al requerir una alta exposición mediática, inversiones constantes y el mantenimiento de diversas alianzas, tanto deportiva como política. Pero paradójicamente, estas características resultan atractivas para fondos de inversión que cada vez muestran un mayor interés por inyectar capital en negocios deportivos.

