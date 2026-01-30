Publicidad

Empresas

Grupo Salinas abre la puerta a la venta del Club Puebla en medio de adeudos fiscales

La venta del Club Puebla reflejaría el proceso de reestructura que afronta el Grupo para enfrentar obligaciones fiscales que ascienden a 51,000 millones de pesos.
vie 30 enero 2026 12:40 PM
Grupo Salinas está dispuesto a vender al Puebla en medio de su deuda fiscal, pero tiene un costo oculto
Grupo Salinas está dispuesto a escuchar ofertas de compra por el Club Puebla. (Foto: Club Puebla / X. )

Grupo Salinas atraviesa un entorno financiero complejo, marcado por litigios fiscales y presiones sobre algunas de sus principales empresas, como TV Azteca y Elektra, y en medio de esa situación evalúa el futuro de sus activos deportivos, como el Club Puebla, de la Liga Mx.

Rodolfo Ramírez, director de Azteca Deportes, confirmó a Expansión que el grupo está dispuesto a escuchar ofertas de compra del Puebla, equipo que forma parte de la Liga MX, luego de que trascendiera que la empresa explora el interés de potenciales compradores.

Para el directivo, la visión del grupo es constante: si surge un potencial comprador, el proyecto se pone sobre la mesa y se analiza. Sin embargo, reconoció que la venta de un equipo deportivo no es sencilla, ya que debe pasar por un proceso de votación dentro de los dueños de la liga y certificar a los compradores.

La eventual venta del Club Puebla aún no cuenta con una cifra oficial, pero solo la plantilla de jugadores se estima en alrededor de 25 millones de dólares, según Transfermarkt, plataforma especializada en valores de mercado deportivo.

El movimiento se sumaría al proceso de venta del Mazatlán y, de concretarse ambas operaciones, marcaría la salida de Grupo Salinas de la Liga MX como propietario de clubes, en un punto en donde su par, Emilio Azcárraga Jean aumenta su apuesta por el negocio deportivo con Grupo Águilas.

Ramírez subrayó que estos movimientos no responden a una estrategia de desinversión; no obstante se enmarca en un contexto en donde Salinas Pliego deberá pagar 32,132 millones de pesos al fisco, como parte del acuerdo que alcanzó con el gobierno. De esa cantidad, 10,400 milones fueron saldados ante la Tesorería de la Federación, mientras que el monto restante será cubierto en 18 pagos.

“El mercado vive una oferta y demanda y la Liga MX por la calidad y la audiencia y los seguidores está siendo de interés para diferentes compradores. No tiene que ver con una parte de desactivar, sino de traer a personajes a la mesa para que construyan más para el mercado de futbol”, enfatizó el directivo en entrevista.

Reestructura de activos

Amin Vera, director de inversiones de Invala Family Office y analista financiero, considera que, aunque el grupo rechaza que se trate de una estrategia de desinversión, la venta de equipos de futbol refleja un proceso de reestructura, orientado a desprenderse de activos que le permitan generar capital para hacer frente a los adeudos con el fisco.

Los equipos de futbol en la actualidad representan activos complejos para los grupos empresariales, al requerir una alta exposición mediática, inversiones constantes y el mantenimiento de diversas alianzas, tanto deportiva como política. Pero paradójicamente, estas características resultan atractivas para fondos de inversión que cada vez muestran un mayor interés por inyectar capital en negocios deportivos.

“La estrategia de Grupo Salinas es deshacerse de activos que le son costosos (equipos de futbol), mientras que a la par en conversaciones busca bajar lo más que se pueda la deuda de gobierno y una vez pasado eso, el dinero de los equipos lo usará para saldar una parte del adeudo fiscal”, sostuvo Vera.

Desde la semana pasada, el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y Secretaría de Hacienda sostienen mesas de trabajo con Grupo Salinas para abordar el adeudo del fisco y beneficios fiscales que podrían ascender a 39%.

Para el analista la venta del equipo Puebla además de generar capital, es un mensaje dirigido al gobierno federal, y no para los mercados, como señal de que la empresa busca alternativas para cumplir con sus compromisos fiscales.

