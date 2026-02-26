TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario para sanear pasivos y finanzas tras el pago de deuda

"El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa", afirmó Rafael Rodríguez, director general de TV Azteca citado en un comunicado de prensa.

La decisión de la compañía se enmarca en un contexto de dificultades financieras.

La compañía explicó que el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) generó un impacto económico a la operación.

TV Azteca afirmó que en enero saldó por completo la deuda que tenía ante el fisco. Grupo Salinas alcanzó un acuerdo con la entidad tributaria para pagar solo 32,132 millones de pesos, de cuya suma se estima que más de 5,000 millones correspondían a la televisora, derivados de impagos de los ejercicios fiscales de los años 2009 y 2013.

"Frente a este escenario complejo son necesarias una serie de estrategias y acciones decisivas enfocadas a sanear finanzas y ordenar integralmente los pasivos", comentó la empresa en el comunicado.