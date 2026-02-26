Publicidad

TV Azteca solicitará ir a concurso mercantil para sanear pasivos y finanzas

La empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, atribuyó la decisión al impacto del pago de más de 5,000 millones de pesos al SAT y afirmó que el proceso permitirá reordenar pasivos bajo supervisión judicial.
jue 26 febrero 2026 11:12 AM
TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario para sanear pasivos y finanzas tras el pago de deuda
TV Azteca afirmó que en enero saldó por completo la deuda que tenía ante el fisco. (jesús Almazán)

TV Azteca iniciará un proceso de reestructuración. La televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego y sus subsidiarias acordaron, en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, entrar a un concurso mercantil.

La solicitud será presentada en los próximos días.

"El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa", afirmó Rafael Rodríguez, director general de TV Azteca citado en un comunicado de prensa.

La decisión de la compañía se enmarca en un contexto de dificultades financieras.

La compañía explicó que el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) generó un impacto económico a la operación.

TV Azteca afirmó que en enero saldó por completo la deuda que tenía ante el fisco. Grupo Salinas alcanzó un acuerdo con la entidad tributaria para pagar solo 32,132 millones de pesos, de cuya suma se estima que más de 5,000 millones correspondían a la televisora, derivados de impagos de los ejercicios fiscales de los años 2009 y 2013.

"Frente a este escenario complejo son necesarias una serie de estrategias y acciones decisivas enfocadas a sanear finanzas y ordenar integralmente los pasivos", comentó la empresa en el comunicado.

Desde la pandemia la empresa enfrentó retos financieros como fue el desembolso de más de 3,800 millones de pesos por licencias en 2018, sumado a una menor entrada de ingresos publicitarios.

Esta situación se vio reflejada en el cuarto trimestre de 2022, el último reporte disponible, en donde TV Azteca reportó un desplome en sus ganancias derivado de la caída en ventas de publicidad y los altos costos relacionados con la transmisión de los partidos del mundial de Qatar 2022.

TV Azteca no solo enfrenta adeudos con el fisco. Desde 2023, la televisora está envuelta en un litigio internacional con fondos de inversión de Estados Unidos, que exigen que se declare en bancarrota bajo el Capítulo 11 por impagos de bonos que suman 63.3 millones de dólares.

Mientras que en paralelo afronta un conflicto con AT&T por un adeudo fiscal que, según la compañía estadounidense, el empresario Salinas Pliego dejó pendiente cuando vendió Iusacell en 2015.

Los diferentes frentes legales y fiscales colocan a TV Azteca ante un panorama de ajuste prolongado, en el que la prioridad será sostener la operación más que recuperar el crecimiento.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez

TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.

