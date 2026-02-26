Publicidad

Elektra resiente golpe financiero tras abonar a deuda con el SAT

La empresa registró una pérdida neta trimestral de 19,859 millones de pesos luego de provisionar 32,000 millones para cubrir adeudos con el SAT.
jue 26 febrero 2026 12:36 PM
El monto de la provisión representa el 11% de los ingresos de Grupo Elektra en 2025. (Foto: Jesús Almazan. )

Grupo Elektra, la empresa de servicios financieros y de comercio especializado, resintió en sus finanzas el pago por los créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto de 32,000 millones de pesos, como anunció el 29 de enero.

La compañía informó que como resultado de provisión de impuesto sobre la renta, registró una pérdida neta de 19,859 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025. En la cifra anual, la pérdida fue de 13,024 millones de pesos.

El monto de la provisión representa el 11% de los ingresos totales de Grupo Elektra durante 2025, los cuales se ubicaron en 201,296 millones de pesos, de acuerdo con el estado de resultados que la compañía presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Con dicha provisión, la compañía cubre en su totalidad los créditos fiscales exigidos por la autoridad y pone fin a todos los litigios fiscales de Grupo Elektra con el gobierno de México”, dijo la empresa. “Cumplimos con el pago de nuestras obligaciones y, con ello, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso con el país”, agre

Grupo Salinas, que agrupa a Banco Azteca, Tiendas Elektra, Italika, TV Azteca y Totalplay, acordó realizar el pago de los créditos fiscales en parcialidades, del que realizó un primer desembolso de 10,400 millones de pesos.

Durante el año pasado, los ingresos del grupo aumentaron 7% impulsados por crecimiento de 12% en el negocio financiero. El flujo operativo se elevó 3%, alcanzando los 27,805 millones de pesos, desde los 26,995 millones de pesos en el mismo lapso del año pasado.

El saldo de cartera bruta de Banco Azteca México se incrementó 11% a 208,486 millones de pesos, desde los 187,645 millones de pesos de 2024. El índice de morosidad del Banco al final del periodo fue de 6.4%.

Grupo Elektra cuenta actualmente con 6,110 puntos de contacto, en comparación con 6,150 unidades del año previo; el cambio resulta de crecimiento en la estrategia digital para atender de manera óptima a los clientes de la compañía.

El número de puntos de contacto de Grupo Elektra en México fue de 4,904 en México, en los Estados Unidos de 787 y en Centroamérica de 419.

Tags

GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V Ricardo Salinas Pliego Reportes trimestrales

