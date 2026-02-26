Elektra resiente golpe financiero tras abonar a deuda con el SAT

El monto de la provisión representa el 11% de los ingresos totales de Grupo Elektra durante 2025, los cuales se ubicaron en 201,296 millones de pesos, de acuerdo con el estado de resultados que la compañía presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Con dicha provisión, la compañía cubre en su totalidad los créditos fiscales exigidos por la autoridad y pone fin a todos los litigios fiscales de Grupo Elektra con el gobierno de México”, dijo la empresa. “Cumplimos con el pago de nuestras obligaciones y, con ello, seguimos cumpliendo con nuestro compromiso con el país”, agre

Grupo Salinas, que agrupa a Banco Azteca, Tiendas Elektra, Italika, TV Azteca y Totalplay, acordó realizar el pago de los créditos fiscales en parcialidades, del que realizó un primer desembolso de 10,400 millones de pesos.

Durante el año pasado, los ingresos del grupo aumentaron 7% impulsados por crecimiento de 12% en el negocio financiero. El flujo operativo se elevó 3%, alcanzando los 27,805 millones de pesos, desde los 26,995 millones de pesos en el mismo lapso del año pasado.