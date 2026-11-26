El aval del regulador responde a la solicitud presentada por la CFE para obtener una concesión única de uso comercial, cuya resolución se emitió en solo 10 días.

CFE logra el alcance comercial que deseó durante la administración de AMLO

El nuevo título permitirá a la estatal vender “todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión que sean técnicamente factibles con fines de lucro”, a través de la infraestructura asociada a una red pública de telecomunicaciones o estaciones de radiodifusión.

Lo anterior significa un alcance comercial que la CFE buscó desde la administración del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. La empresa tenía prohibido comercializar sus planes de telecomunicaciones en mercados que ya son atendidos por empresas como Telcel. Sin embargo, en 2022 empezó a promover sus servicios de conectividad en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, sin el aval del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La operación de la estatal ha tenido como consecuencia complicaciones para los pequeños operadores para replicar los precios que oferta, al ubicarse por debajo del mercado, gracias al convenio de compartición de infraestructura y de ingresos que tiene con Altán Redes.

Las condiciones que la CRT puso a la CFE

La estatal estará obligada a entregar a la CRT sus estados financieros anuales, desglosados por servicio y por área de cobertura, así como los informes financieros auditados cuando el concesionario se encuentre obligado. Lo anterior deberá verificarse a más tardar el 30 de junio de cada año, de acuerdo con el documento de concesión.

La nueva obligación de CFE es relevante para la industria, ya que desde su operación no compartía información al entonces IFT sobre su cobertura, usuarios e ingresos.

El regulador, en su momento, explicó a este medio que la estatal argumentaba que por ser un 'ente público' no puede entregar la información e incluso el propio Instituto no puede obligar a la compañía a que la entregue.