Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, consideró que la participación del OMV responde a la necesidad de fortalecer una red de la que depende su crecimiento, pero sobre la que no tiene control directo y cuya cobertura enfrenta un deterioro.

A diferencia de una empresa especializada en torres, dijo, Bait podría obtener beneficios por dos vías. Por una parte recibirá la contraprestación de Altán por la construcción y operación de los sitios y, al mismo tiempo, mejorar la cobertura y calidad de su servicio para atraer más usuarios, líneas y recargas en las zonas donde despliegue infraestructura. Esto le permitiría reducir su dependencia de los tiempos de expansión de Altán y de la CFE.

El especialista estimó que la construcción de 100 sitios implicaría una inversión aproximada de entre 15 a 25 millones de dólares, cuyo monto es una fracción mínima frente a los 2,022 millones de dólares que destinó Walmart a sus inyecciones de capital en los últimos doce meses.

Esta doble posibilidad de ingresos y beneficios comerciales también habría dado a Bait mayor margen para competir en la licitación y ofrecer un precio más bajo en una subasta descendente, explicó Tovar.

“Bait le paga a Altán cada mes más de lo que Altán le pagará por los sitios, así que puede compensar parcialmente adeudos. Un operador sólo de torres tiene mayor riesgo, el antecedente está en los proveedores de CFE que acumularon hasta diez meses sin cobrar”, advirtió el especialista.

Bait se vuelve más importante para Altán

La participación en la licitación profundiza la relación entre ambas empresas, que ha evolucionado de un esquema comercial a uno de mayor interdependencia. Bait necesita una red con suficiente capacidad y cobertura para sostener su crecimiento, mientras que Altán depende cada vez más del negocio de Walmart para generar ingresos.

El operador móvil virtual representa alrededor de 80% de los ingresos de la Red Compartida, impulsado por el volumen de usuarios que ha conseguido sumar y el consumo de datos que genera. Ese tráfico se traduce en mayores ingresos para Altán por el arrendamiento de capacidad de su infraestructura.

La dependencia tiene implicaciones para ambas compañías. Altán necesita que Bait mantenga su expansión para fortalecer sus fuentes de ingresos, mientras que Walmart requiere una red robusta que le permita conservar sus tarifas asequibles y ofrecer servicios de conectividad con calidad suficiente para competir, particularmente en el segmento de pospago.

Pero esa relación ocurre en un momento complicado para la Red Compartida. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, su cobertura pasó de 95.3% de la población en 2024 a 85.8% en 2025, una reducción de 9.5 puntos porcentuales.

La necesidad de ampliar la infraestructura coincide además con los desafíos financieros que enfrenta la CFE para continuar con el despliegue de la red. En ese escenario, la participación de Bait abre una alternativa para que Altán incorpore recursos y capacidades de sus propios clientes en la construcción de infraestructura.