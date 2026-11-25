El directivo es altamente conocido en la industria de las telecomunicaciones al haber estado en empresas como Iusacell, Maxcom, Nextel y en la propia Altán Redes como Chief Communications Office (CCO).
Además, el ejercicio de construir infraestructura no sería del todo nuevo para Bait. Desde 2021, la empresa analizaba un plan, junto con Altán, que consistía en colocar antenas en los techos de las tiendas Walmart para aprovechar esa infraestructura física, particularmente en zonas rurales o con baja conectividad para ampliar la cobertura de la Red Compartida.
El analista aseguró que Bait no necesita aprender a construir torres, lo que requiere es contratar y supervisar a las empresas especializadas que ejecutarán las obras. Además, para colocar los sitios, la empresa cuenta con una ventaja por su infraestructura comercial.
De acuerdo con el especialista, su red de tiendas representa una base de sitios potenciales para instalar radiobases, debido a que dispone de inmuebles, espacios en azoteas, suministro eléctrico, vigilancia y conectividad.
“Esto podría reducir los tiempos y costos asociados a la búsqueda de terrenos y la obtención de permisos que son lo más lento de un despliegue. Además, la cadena llega a ciudades medianas y pequeñas: solo el formato Bodega Aurrerá sumaba 2,606 tiendas hace un año, 1,480 de ellas Express. Walmart gestiona obra, permisos y mantenimiento a escala nacional”, detalló Tovar.
Bait se consolida en el sureste pero necesita diversificar sus mercados
El nuevo papel de Bait coincide con otro desafío para su negocio. Aunque el operador ha ganado terreno en el mercado de bajo costo, su crecimiento dependerá de su capacidad para atraer consumidores con mayores expectativas de servicio.
De acuerdo con OpenSignal, firma especializada en investigación sobre telecomunicaciones, Bait ha consolidado su presencia en el sureste del país, particularmente en Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, donde incluso ha superado a Telcel y AT&T en algunos indicadores, favorecido por sus tarifas asequibles.
Sin embargo, la firma de investigación advierte que, a medida que se sature este segmento de mercado de bajo costo, Bait tendrá que diversificar su oferta. Una de las vías para hacerlo sería mantener su propuesta de precios competitivos, pero dirigirla a consumidores con mayores expectativas de servicio.
“Esto probablemente implicaría desarrollar una oferta 5G que respalde su estrategia de crecimiento en el mercado de pospago”, dijo OpenSignal.
El reto es que Altán todavía no ha dado el salto comercial hacia la quinta generación de redes móviles. Aunque dispone de espectro en la banda de 700 MHz, que ofrece condiciones favorables para el despliegue de 5G, necesita actualizar software y tarjetas de algunos sitios para habilitar esa tecnología.
La licitación en la que participa Bait contempla precisamente la preparación de la infraestructura para esa transición. Las bases establecen que los sitios deberán garantizar una velocidad mínima de 1 Mbps para los usuarios y contar con equipamiento compatible con 5G, incluidos radios, tarjetas y antenas.
Esto no significa que las nuevas radiobases ofrecerán servicios 5G desde su puesta en operación. La compatibilidad del equipamiento permitirá preparar la infraestructura para una eventual actualización tecnológica, aunque todavía serán necesarias otras inversiones y la disponibilidad de espectro adicional.
Entre los insumos que podrían facilitar esa transición está el espectro de la banda de 2.5 GHz, cuyo acceso representa uno de los componentes de mayor costo para los operadores de telecomunicaciones.
La participación de Bait en la construcción de radiobases no solo representa un cambio en su relación con Altán, sino también una apuesta por fortalecer la infraestructura sobre la que descansa su crecimiento.
Para la Red Compartida, el proyecto abre una alternativa para continuar su expansión y preparar el camino hacia 5G sin depender exclusivamente de sus propios recursos. Sin embargo, el reto estará en determinar si este modelo de colaboración es financieramente sostenible y si permitirá a ambas empresas responder a las crecientes exigencias de cobertura, capacidad y calidad de servicio del mercado móvil.