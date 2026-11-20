¿Cómo ampliará Altán Redes su cobertura a nivel nacional?
La empresa, encargada de la Red Compartida, realizará el proceso de licitación a través de una subasta descendente, lo que significa que Altán establecerá un valor máximo a partir del cual los participantes ofrecen precios cada vez más bajos para obtener la adjudicación de uno o varios lotes de sitios donde se ubicarán las radiobases.
Fuentes con conocimiento del tema dijeron a Expansión que la licitación está diseñada para que los socios de compartición de infraestructura de Altán participen en el proceso. Entre los posibles participantes están Bait, Ientc y MTP, además de la propia CFE, aunque las fuentes consultadas señalaron que la empresa estatal no participó debido a las limitaciones financieras que enfrenta su plan de conectividad.
Los ganadores tendrán que asumir la totalidad de los gastos de inversión necesarios para construir y poner en operación la infraestructura. Esto incluye adecuaciones en los inmuebles y torres, acceso a los sitios, suministro de energía eléctrica, transmisión y todos los trabajos necesarios para mantener funcionando las radiobases.
Las especificaciones técnicas también establecen que los sitios deberán contar con conexión de fibra óptica, microondas o enlaces satelitales de órbita baja . La elección dependerá de las condiciones de cada ubicación, particularmente de si se encuentra en una zona urbana o rural.
Altán establece en las bases de la licitación que la red deberá ofrecer una velocidad mínima de 1 Mbps para los usuarios y que el equipamiento instalado esté preparado para soportar tecnología 5G, mediante radios, tarjetas y antenas compatibles.
“Cuando la conectividad mediante fibra no resulte viable, Altán podrá determinar como solución temporal de transmisión microondas o satelital con previa autorización por escrito de la empresa y de acuerdo con las condiciones y requerimientos particulares de la radiobase”, detalla el documento de la licitación.
A cambio de construir y operar los sitios, las empresas ganadoras recibirán una contraprestación de Altán mediante contratos cuyos pagos dependerán del número de radiobases y de su estado operativo. Si los sitios presentan fallas, la remuneración podrá disminuir.
El esquema conserva parte de la lógica del acuerdo que Altán mantiene con la CFE, basado en compartir los ingresos derivados del aprovechamiento comercial de la infraestructura. La diferencia es que ahora los socios privados asumirán directamente la inversión y operación de las radiobases, mientras Altán les pagará por esos servicios.
Para Tovar, el modelo puede ayudar a Altán a avanzar hacia su objetivo de cobertura, que consiste en alcanzar al 98% de la población para 2030 y conectar alrededor de 9,000 localidades.
El negocio depende del tráfico de la red
La principal ventaja es que la compañía puede ampliar su infraestructura sin concentrar en su balance toda la inversión necesaria. Además, el esquema establece incentivos para que los participantes mantengan los sitios en funcionamiento, ya que sus ingresos estarán vinculados al tráfico que curse cada radiobase.
“Solo cobra si el sitio cursa tráfico, esto convierte la inversión fija en costo variable y traslada el riesgo del capital invertido al socio”, consideró el especialista.
Sin embargo, este modelo también introduce riesgos para las empresas que participen en la licitación. Altán conserva el control del núcleo de red, la facturación y los precios mayoristas, por lo que los socios dependerán de la información que les proporcione la compañía para conocer y proyectar sus ingresos.
Esta condición puede influir en las decisiones de inversión. Los participantes tendrán incentivos para elegir ubicaciones donde exista suficiente tráfico que garantice la recuperación del capital, mientras que las localidades con menor demanda comercial podrían quedarse sin interesados.
“El privado exigirá un rendimiento que cubra al menos su costo de capital, y Altán tendrá que cederles margen de forma permanente”, dijo Tovar.
La participación de terceros tampoco representa un cambio radical en la estrategia de infraestructura de Altán. Desde sus primeros años, la compañía ha recurrido a empresas especializadas en la operación de torres, como Telesites y American Tower. A partir de 2022 también comenzó a aprovechar la infraestructura de la CFE Telecomunicaciones.
Sin embargo, el reto será que esta estrategia le permita a Altán recuperar la cobertura registrada en 2024, ampliar la disponibilidad de su red a nivel nacional y atender las intermitencias que han afectado a los operadores que dependen de su infraestructura para ofrecer servicios móviles.