El cambio modifica la forma en que la compañía ha desarrollado buena parte de su infraestructura. Hasta ahora, uno de sus principales aliados era la CFE, con la que mantiene un esquema de compartición de ingresos. Bajo ese modelo, la empresa estatal desplegaba antenas y torres de telecomunicaciones, mientras Altán comercializaba la capacidad de la red entre operadores móviles virtuales (OMV).

Sin embargo, las restricciones financieras de la CFE han limitado su capacidad para desarrollar nuevos sitios. A ello se suma la propia situación presupuestal de Altán, que necesita ampliar su infraestructura sin asumir por sí sola las inversiones que requiere ese crecimiento.

“CFE prácticamente no tiene en el presupuesto de egresos recursos para proyectos específicos de telecomunicaciones. El riesgo es doble: no habrá sitios nuevos de CFE y los actuales pueden deteriorarse”, advirtió Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones.

El especialista explicó que la decisión de Altán responde a una doble limitación financiera, pues la compañía tiene dificultades para financiar su expansión y su principal socio tampoco cuenta con recursos suficientes para continuar el despliegue.

La cobertura de Altán registró un retroceso entre 2024 y 2025. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, pasó de alcanzar 95.3% de cobertura , equivalente a 127,000 comunidades con tecnología 4.5G, a 85.8% en el año siguiente. Esto representa una caída de 9.5 puntos porcentuales.

La pérdida de cobertura ocurre mientras la red enfrenta problemas operativos . Fuentes con conocimiento del tema dijeron a Expansión que los servicios que Altán proporciona a los OMV han registrado fallas e intermitencias periódicas durante los últimos dos años.

En su momento, el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) confirmó a este medio que algunas de las afectaciones estaban relacionadas con los equipos encargados de registrar a los usuarios y habilitar la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

El impacto potencial trasciende a la propia Altán. Su infraestructura es utilizada por alrededor de 150 operadores móviles virtuales , entre ellos Bait, CFE y Megamóvil, que dependen de la Red Compartida para ofrecer servicios de telefonía e internet móvil.

Expansión buscó a Altán Redes para conocer su postura sobre la licitación privada, las restricciones financieras que enfrenta para ampliar su infraestructura y las fallas reportadas en su red, pero hasta el momento de la publicación no había recibido comentarios de la compañía.