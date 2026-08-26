Suzuki lanza el Across indio para llenar el hueco de Gran Vitara: va por los clientes de Kia Seltos y Hyundai Creta

Motorización y rendimiento de combustible

El Across incorpora el sistema Boostergreen, una motorización que la compañía utiliza como uno de los pilares de su estrategia para mejorar el consumo de combustible.

Para México, el SUV emplea un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros, con una potencia de hasta 105 caballos de fuerza y un torque máximo de 142 lb-pie, acompañado por un motor generador eléctrico y una transmisión manual de seis velocidades, de acuerdo con las especificaciones comunicadas por la marca.

Con esta configuración, el vehículo ofrece un rendimiento combinado de 19.9 kilómetros por litro, una cifra con la que Suzuki busca convencer a compradores que ponen el consumo entre sus prioridades.

“Nosotros no aspiramos a ser el auto más caro, no aspiramos a ser el auto más rápido, a lo que sí aspiramos es hacer el SUV que tenga uno de los mejores rendimientos de combustible en el segmento”, señaló Erick González, gerente general de Mercadotecnia de la división de autos de Suzuki.

Precios y versiones del Suzuki Across

La llegada de Across ocurre, no obstante, bajo la presión de un arancel de 50% para vehículos provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial, una medida que afecta directamente a Suzuki debido a su dependencia de fábricas en India, Indonesia y Tailandia.

Across es precisamente uno de los modelos que llega desde India. La compañía reconoce que el nuevo escenario comercial representa un reto para su operación, pero asegura que está ajustando el volumen de su portafolio para evitar trasladar todo el impacto del arancel al consumidor.

"Estamos buscando cómo crecer en productos que nos permitan compensar los el costo de los aranceles. Entonces, en la medida en que crezcamos más en la venta de modelos japoneses podremos impulsar ciertos volúmenes ya presupuestados de otros orígenes, por ejemplo India", detalló en entrevista con Expansión Gerardo Macías, gerente general de Ventas para la división de autos de Suzuki.

"Across también puede crecer, pero tenemos que reducir volúmenes en otras gamas (como Baleno), de modo que tengamos un buen balance entre venta, aranceles y rentabilidad", añadió.

El Across estará disponible en los 80 concesionarios de Suzuki en México, en una sola versión GLX. Su precio de lista será de 529,990 pesos, aunque durante su lanzamiento se ofrecerá en 519,990 pesos.

El modelo se encontrará principalmente con Kia Seltos y Hyundai Creta, aunque Suzuki también considera dentro de su radar a Mazda CX-30, Nissan Kicks y Honda HR-V En total, la marca calcula que existen más de 35 opciones en el segmento, si se toman en cuenta modelos, versiones y motorizaciones. Sin embargo, Suzuki apuesta a que el cliente vea la diferencia en el equipamiento.

El Across llega con 12 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos cámara de 360 grados, sensores de estacionamiento, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego y frenado autónomo de emergencia.

Entre estos elementos se encuentran la cámara de 360 grados, sensores de estacionamiento, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego y frenado autónomo de emergencia.

El interior incorpora un clúster digital de 10.25 pulgadas, head-up display y una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas. También cuenta con cargador inalámbrico, sistema de audio Infinity Harman de ocho bocinas e iluminación ambiental LED con 64 colores.

El equipamiento se complementa con asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho posiciones, asientos delanteros ventilados y apertura y cierre eléctricos de la quinta puerta.