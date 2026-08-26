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Suzuki lanza el Across indio para llenar el hueco de Gran Vitara: va por los clientes de Kia Seltos y Hyundai Creta

El nuevo SUV llega con más tecnología y seguridad que su antecesor, pero enfrenta un segmento donde Seltos y Creta parten por debajo de 500,000 pesos.
mié 26 agosto 2026 11:26 AM
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Suzuki presentó el Across Boostergreen 2027 en México. El modelo, importado de India, llegará en una sola versión con un precio de 529,990 pesos.
El SUV emplea un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros, con una potencia de hasta 105 caballos de fuerza. (Ivet Rodríguez )

Suzuki presentó en México el Across Boostergreen 2027, un SUV subcompacto con el que busca recuperar terreno en ese segmento, uno de los más competidos del mercado mexicano, donde existen más de 35 opciones entre modelos, versiones y motorizaciones.

El modelo ocupará el espacio que dejó Grand Vitara, que terminó su ciclo de vida en México luego de tres años desde su regreso. Sin embargo, Suzuki decidió no abandonar el segmento, sino reemplazarlo con un producto que, según la compañía, representa un paso adelante en equipamiento, espacio y seguridad.

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Motorización y rendimiento de combustible

El Across incorpora el sistema Boostergreen, una motorización que la compañía utiliza como uno de los pilares de su estrategia para mejorar el consumo de combustible.

Para México, el SUV emplea un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros, con una potencia de hasta 105 caballos de fuerza y un torque máximo de 142 lb-pie, acompañado por un motor generador eléctrico y una transmisión manual de seis velocidades, de acuerdo con las especificaciones comunicadas por la marca.

Con esta configuración, el vehículo ofrece un rendimiento combinado de 19.9 kilómetros por litro, una cifra con la que Suzuki busca convencer a compradores que ponen el consumo entre sus prioridades.

“Nosotros no aspiramos a ser el auto más caro, no aspiramos a ser el auto más rápido, a lo que sí aspiramos es hacer el SUV que tenga uno de los mejores rendimientos de combustible en el segmento”, señaló Erick González, gerente general de Mercadotecnia de la división de autos de Suzuki.

Precios y versiones del Suzuki Across

La llegada de Across ocurre, no obstante, bajo la presión de un arancel de 50% para vehículos provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial, una medida que afecta directamente a Suzuki debido a su dependencia de fábricas en India, Indonesia y Tailandia.

Across es precisamente uno de los modelos que llega desde India. La compañía reconoce que el nuevo escenario comercial representa un reto para su operación, pero asegura que está ajustando el volumen de su portafolio para evitar trasladar todo el impacto del arancel al consumidor.

"Estamos buscando cómo crecer en productos que nos permitan compensar los el costo de los aranceles. Entonces, en la medida en que crezcamos más en la venta de modelos japoneses podremos impulsar ciertos volúmenes ya presupuestados de otros orígenes, por ejemplo India", detalló en entrevista con Expansión Gerardo Macías, gerente general de Ventas para la división de autos de Suzuki.

"Across también puede crecer, pero tenemos que reducir volúmenes en otras gamas (como Baleno), de modo que tengamos un buen balance entre venta, aranceles y rentabilidad", añadió.

El Across estará disponible en los 80 concesionarios de Suzuki en México, en una sola versión GLX. Su precio de lista será de 529,990 pesos, aunque durante su lanzamiento se ofrecerá en 519,990 pesos.

El modelo se encontrará principalmente con Kia Seltos y Hyundai Creta, aunque Suzuki también considera dentro de su radar a Mazda CX-30, Nissan Kicks y Honda HR-V En total, la marca calcula que existen más de 35 opciones en el segmento, si se toman en cuenta modelos, versiones y motorizaciones. Sin embargo, Suzuki apuesta a que el cliente vea la diferencia en el equipamiento.

El Across llega con 12 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos cámara de 360 grados, sensores de estacionamiento, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego y frenado autónomo de emergencia.

Entre estos elementos se encuentran la cámara de 360 grados, sensores de estacionamiento, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego y frenado autónomo de emergencia.

El interior incorpora un clúster digital de 10.25 pulgadas, head-up display y una pantalla multimedia de 10.1 pulgadas. También cuenta con cargador inalámbrico, sistema de audio Infinity Harman de ocho bocinas e iluminación ambiental LED con 64 colores.

El equipamiento se complementa con asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho posiciones, asientos delanteros ventilados y apertura y cierre eléctricos de la quinta puerta.

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Un Across distinto al europeo

El nombre Across puede generar confusión debido a que Suzuki comercializa en Europa otro modelo con esa denominación, basado en la misma plataforma que el Toyota RAV4 y resultado de la colaboración entre ambas compañías.

Sin embargo, el Across que llega a México es un producto diferente y tiene como origen India.

“Primero salió en el mercado europeo con especificaciones concretas para Europa. Después Suzuki lanza otro Suzuki Across específicamente para India”, explicó Macías. “Y ese producto, una de las alternativas que hay en India, es la que traemos para el mercado mexicano”.

El Across que llegará a México es, por tanto, el desarrollado para India, no el SUV que Suzuki comercializa en Europa con arquitectura y tecnología relacionadas con Toyota.

En India existen diferentes opciones de motorización, pero Suzuki eligió para México únicamente el 1.5 Booster Green, con alrededor de 105 caballos de fuerza, al considerarlo la alternativa más eficiente para este mercado.

Suzuki espera vender hasta 500 unidades al mes

Suzuki no espera que el Across cambie de inmediato el tamaño de su operación en México. La marca estima vender alrededor de 400 unidades al mes, aunque podría llegar a 500 si la respuesta del mercado es favorable.

Macías calcula que las ventas al menudeo cobrarán mayor fuerza a partir de septiembre y prevé colocar unas 2,000 unidades durante lo que resta de 2026.

El reto llega en un mercado especialmente agresivo. La entrada de nuevas marcas, en particular de fabricantes chinos, ha ampliado la oferta y presionado los precios, una situación que Suzuki reconoce abiertamente.

“Ha sido un reto muy interesante porque la llegada de nuevos competidores al mercado ha sido masiva. Ha hecho que todos saquemos lo mejor de nosotros porque hay mucha competencia, hay mucha oferta. En el mercado hoy por hoy hay una guerra de precios”, señaló Macías.

Ante esta presión, Suzuki busca diferenciarse mediante eficiencia, confiabilidad, bajo costo de mantenimiento y tecnología, en lugar de entrar de lleno en una competencia basada únicamente en precio.

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