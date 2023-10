¿En qué puedo invertir cuando la inflación se desacelera?

En México, la tasa de interés de Banco de México (Banxico) está en 11.25% y la inflación en agosto fue de 4.64% a tasa anual. Recuerda que el que la inflación se desacelere, no se traducirá en una disminución en los precios. “La inflación se está desacelerando, lo que significa que los precios subirán en los niveles en los que el bolsillo no se ve presionado”, explica Elizabeth Mondragón, vocera de Yotepresto.com.

Recuerda que es fundamental conocer tu perfil de inversionista -nivel de aversión al riesgo (conservador, moderado o agresivo), el horizonte de tu inversión- y diversificar tu dinero para hacer frente al riesgo.

Ahora que tenemos tasas de interés elevadas, el rendimiento real (una vez que descuentas la inflación) de los bonos gubernamentales se vuelven más atractivas para obtener ganancias.

Renta fija

Para prestarle a un gobierno, lo primero que tienes que revisar es que la nota soberana de ese país tenga grado de inversión, como es el caso de México.

No pongas todas tus canicas en la misma bolsa, puedes “tener bonos de corto plazo, a cinco años, para aprovechar estos retornos altos. Pero también ir posicionándote poco a poco en bonos de más largo plazo, de 10 a 15 años, pues van a ser los que más rápido se revalúen cuando las tasas comiencen a bajar” recomienda Esteban Polidura, director de inversiones para las Américas de Julius Baer.

Continuando con la estrategia de diversificación, puedes elegir países “defensivos”, como Estados Unidos, Suiza, Canadá o Japón. Además, puedes invertir en países con crecimientos más acelerados, como la India, que se espera que crezca alrededor de 6%.

No te olvides de incluir instrumentos de renta variable. En México, las fintechs y casas de bolsa te permiten poner tu dinero en mercados y acciones de empresas extranjeras, que ofrecen rendimientos atractivos, dice Elizabeth Mondragón.

Además de elegir alternativas que ofrecen rendimientos atractivos, no olvides incluir en tu portafolio sectores y empresas defensivas, entre ellas consumo básico, cuidado personal.

Para diversificar, si eres un inversionista moderado “puedes manejar 30% de tu inversión en instrumentos agresivos, otro 30% en conservadoras y 40% en moderados. Estos últimos con miras a mediano plazo”, sugiere Mondragón de Yotepresto.com.

“Los mercados se han estado corrigiendo en los últimos días. Típicamente en estos meses hay correcciones. Consideramos que lo que puede venir después de esta corrección es un rally de renta variable” anticipa Polidura.

Antes de invertir

El primer consejo antes de invertir se resume en una palabra: información.

Antes de poner tu dinero en una u otra opción, tienes que conocer el terreno que vas a pisar. No te quedes solo con lo que te dice la plataforma, casa de bolsa o empresa que elijas, toma en cuenta la opinión de gente que ya haya invertido ahí, dice Elizabeth Mondragón.

Si suena demasiado bueno para ser verdad, piénsalo dos veces porque seguramente será demasiado bueno para ser verdad. Revisa que los rendimientos que te ofrecen van en línea con lo que ha dado de ganancias en el pasado (revisa el histórico a 10 años).

De acuerdo con una encuesta que hizo Yotepresto.com, 48.1% de los mexicanos dijo que no invierte porque no tiene los montos necesarios, y 24.1% dijo que no cuenta con información suficiente, subraya Mondragón.

Actualmente puedes acceder a opciones para invertir desde menos de 100 pesos, lo que derriba el mito de que invertir solo es para gente que gana mucho dinero.