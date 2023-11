Llega el Green Friday: Una nueva forma de consumo para los mexicanos

¿Es hora de celebrar un Green Friday?

Dada la huella de carbono que trae el consumo de fin de año, surge el Green Friday, una iniciativa que busca transformar la mentalidad de consumo masivo en una más sostenible y consciente.

“El Green Friday se ha convertido en la oportunidad perfecta para promover el consumo responsable, sostenible y consciente alrededor del mundo. La manera en que compramos, vestimos e incluso comemos puede tener un impacto real positivo en el planeta que habitamos y es nuestra responsabilidad crear cambios reales en un mundo que requiere atención inmediata”​​, afirma Adriana Pulido, experta en consumo responsable y CEO de In All We Trust.

Y, ante la posibilidad de evitar el consumo en la temporada alta, la experta proporciona una guía para consumir de manera más responsable.

Consejos para consumir de forma más sostenible