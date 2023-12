Subsidio al empleo, ¿cómo saber cuánto te toca y si aumenta para 2024?

¿Cómo funciona el subsidio para el empleo?

El subsidio para el empleo en México es un beneficio fiscal otorgado por el Estado a los trabajadores que tributan a través de sueldos y salarios, tanto en el sector privado como en el público.

Rolando Silva, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explica que este subsidio se aplica mensualmente mediante una tabla, donde aquellos que ganan hasta 7,285 pesos tienen derecho a recibirlo.

"Es un beneficio mensual, se maneja con una tabla, mientras menos ganes, mayor debería ser el subsidio", precisa el especialista. Es decir, cada mes, el empleado recibirá este subsidio, siempre y cuando su ingreso esté por debajo del límite indicado en la tabla del anexo 8 de la resolución de la miscelánea fiscal.

Debe ser calculado por el patrón y, si es más alto que el impuesto sobre la renta (ISR) que debe pagar el trabajador, se reflejará en un dinero extra para el trabajador.

Ejemplo:

Si un trabajador gana al mes 6,000 pesos, entonces, le correspondería un subsidio al empleo de 290.70 pesos mensuales.

¿Cómo saber si me aplicaron el subsidio?

Para determinar si se ha aplicado el subsidio, los trabajadores deben revisar sus recibos de nómina, los cuales deben reflejar de manera transparente esta bonificación.

Según Silva, el patrón calcula el impuesto a retener al trabajador, y si la base salarial cae dentro del rango sujeto a subsidio, este se resta al resultado, reflejándose como un pago adicional al trabajador.

Viene en el recibo de nómina

Para revisar si lo aplicaron correctamente, el cálculo del ISR y la aplicación del subsidio para el empleo debe reflejarse "invariablemente en el recibo de nómina", cada mes, señala Rolando Silva.

Si tu patrón no te da recibos, puedes revisarlos en el visor de nómina del SAT , para saber si aplicó debidamente el subsidio para el empleo y si no hay inconsistencias con lo que te pago el patrón.

¿Cuándo denunciar?

Si el trabajador ve que no se lo han aplicado, puede denunciar, sobre todo cuando los patrones no le dan recibo de nómina y no enteran al SAT lo que pagan y retienen de impuestos al trabajador

¿Por qué no se actualiza con el salario mínimo 2024?

A pesar del aumento del 20% en el salario mínimo para 2024, Silva señala que el subsidio para el empleo no se ajustará en consecuencia.

Esta decisión se basa en el hecho de que el subsidio no está establecido en la Ley del ISR, sino en un decreto de 2013. Al no formar parte de la ley, no existe la obligación ni la intención de actualizarlo. Según Silva, "no hay ninguna intención de hacerlo", lo que significa que los rangos de salario que dan derecho al subsidio no se modificarán.

Y cada vez menos trabajadores lo recibirán, es el caso de quienes perciben un salario mensual menor, porque trabajan solo una o dos semanas cada mes.