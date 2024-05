De ahorrador a inversor: cómo perder el miedo a invertir

A pesar de los beneficios que tiene el invertir en instrumentos formales, en México y América Latina es poca la gente que tiene una cuenta de inversión. “Cerca de 35% de los latinoamericanos ahorra, pero solo el 1% invierte”, señaló Iván Carmona, director comercial y de mercadotecnia de la plataforma de inversión 100 ladrillos.

¿Por qué la gente no invierte?

Antes de responder a esta pregunta, vamos a dejar claro que es invertir. Es común confundir gasto con inversión. “Una inversión es algo que te debe generar ingresos adicionales”, explicó Javier Cárdenas, CEO de la cadena de hoteles Rotamundos.

Aunque todos quieren ganar dinero, no todos se atreven a dar el primer paso como inversionistas. ¿Por qué?

La principal razón por la que la gente no invierte es porque “temen perder su dinero”, aseguró Alberto Martínez, asesor de inversiones y fundador de la firma de inversiones inmobiliarias DIAM.

Existen otras dos grandes razones por las que la gente no invierte:

Una de las tiene que ver con el desconocimiento del tema. La segunda con el miedo a ser defraudados.

Hay otras dos razones por las que la gente no invierte, señalaron los tres entrevistados: no están dispuestos a esperar para obtener resultados, el no saber qué la inflación acaba por el poder adquisitivo del dinero y todavía hay gente que piensa que se requieren grandes cantidades para invertir, y que solo es para ricos.