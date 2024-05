Comprar una casa con coches y pagos mensuales, ¿se puede?

"Estuve remodelando la casa por ocho meses para venderla a un precio más alto, pero me enteré que debía pagar impuestos si la vendía antes de cumplir un año como propietario. Se la renté a un vecino y al finalizar el contrato me dijo que me la compraba, pero que podía darme a cuenta dos vehículos y que lo demás me lo iba pagando en mensualidades".

Aunque esta práctica podría no ser la más confiable para la venta de un inmueble, Ramón Bernardo Martínez Juárez, consejero ejecutivo en XY Booster, plataforma que promueve la diversificación de soluciones financieras y tecnológicas, explica que este método se ha popularizado en los últimos años y se establece mediante un 'contrato de promesa de compra-venta'.

"El contrato establece una promesa de adquirir un bien mueble o inmueble, sin obligar legalmente a ninguna de las partes a concretar la compra, a menos que esté especificado en el contrato", explica el especialista.

Elementos que debe contener el contrato de promesa de compraventa

Martínez destaca tres elementos fundamentales que debe contener un contrato de promesa de compraventa para ser válido:

1. Cumplimiento legal: Deben estar claros los términos y condiciones del contrato, alineados con las leyes locales.

2. Garantía de la promesa: Especificar claramente el enganche o apartado, así como las penalizaciones en caso de incumplimiento o desistimiento.

"En el caso de Hipólito, puede adjuntar una cláusula por costo de oportunidad. Esto significa que si aparta la casa mientras tiene otras ofertas y el comprador desiste de la compra, puede quedarse con todo o una parte del enganche, pagos acumulados o bienes".

3. Protecciones legales: Debe incluir protecciones legales para ambas partes, adaptadas a las leyes locales.

¿Hasta cuánto tiempo puede extenderse este contrato?

El consejero señala que estos pueden variar y quedan a discreción del vendedor, desde unos días hasta varios años, dependiendo del acuerdo entre las partes.

"Me ha tocado ver promesas de compraventa de una semana o hasta cinco años."

En cuanto a la aplicabilidad del contrato, afirma que puede utilizarse para cualquier bien mueble o inmueble, desde casas, terrenos y departamentos, autos, maquinaria y otros bienes.