¿Qué hacer en caso de invasión a tu propiedad?

¿Qué puedo hacer si invaden mi propiedad?

Inmuebles 24, plataforma de compra, venta y renta de inmuebles, recomienda llegar a un acuerdo verbal con el invasor para evitar problemas legales. Si esto no funciona los afectados pueden tomar las siguientes recomendaciones:

Reúne todos los documentos que avalen tu propiedad

Pon en orden los documentos que acrediten la propiedad del inmueble, es decir, las escrituras, certificados de compra venta, pago de recibo predial, agua, luz, y todo aquel documento que sea de utilidad.

Solicita asesoría legal

Presentar una denuncia o demanda por invasión de propiedad o demanda por acción reivindicatoria ante el Juzgado Civil o Penal de tu entidad.

En caso de ser una casa de Infonavit o FOVISSSTE, acude a sus delegaciones regionales para recibir asesoría.

Tras presentar a las autoridades correspondientes los documentos para ayudar a validar la propiedad del inmueble, se emitirá una orden de desalojo para que recuperes tu vivienda. No obstante, toma en cuenta que este proceso puede tardar meses o años.

¿Los invasores pueden adueñarse de mi propiedad?

Los invasores pueden adueñarse de una propiedad bajo ciertas circunstancias y después de un proceso legal. Ramón Bernardo Martínez Juárez, consejero ejecutivo en XY Booster, plataforma que promueve la diversificación de soluciones financieras y tecnológicas, explica en entrevista para Expansión que si alguien vive en un inmueble durante un periodo prolongado, puede solicitar la propiedad.

"Si has estado viviendo en un inmueble durante un período prolongado, sin que nadie reclame ni te cobre renta, puedes solicitar a las autoridades que se te transfiera la propiedad".

"Debes demostrar que has vivido en el lugar durante al menos cinco años, que has pagado todos los impuestos y que no hay reclamos legales sobre la propiedad. Es decir, puedes pedir que se te transfiera aunque inicialmente no fueras el propietario".

Todo este proceso puede tardar dos años o más, ya que se generan avisos a través de los medios de comunicación para buscar al dueño del inmueble. Además, requiere acompañamiento legal y profesional para comprobar los requisitos necesarios y obtener un fallo a favor.