¿Qué pasa si no cancelo mi tarjeta de nómina?

¿Qué pasa si no cancelas tu tarjeta de nómina?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informa que derivado del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos tienen la obligación de enviar a la beneficencia pública los recursos ubicados en cuentas que no han reportado movimiento luego de seis años.

¿En qué momento se considera inactiva?

Una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros (el cobro de comisiones que haga el banco no se considera un movimiento financiero), al cabo de este tiempo el monto depositado se va a la cuenta global, la cual incluso, genera intereses mensuales y no te cobra comisiones.

Si transcurren otros tres años más de que fueron depositados los recursos en la cuenta global y no han sido reclamados, ni han tenido movimiento alguno, asimismo que el monto no exceda de 300 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, serán entregados a la beneficencia pública y eso significa que ya no los podrás recuperar.

¿Qué es la portabilidad de nómina?

La portabilidad de nómina es un derecho de cualquier persona, por lo que pueden solicitar al banco donde actualmente radican sus depósitos, que transfiera sin costo el saldo de esa cuenta al banco de su elección (donde deberá tener una cuenta activa de depósito), ya sea para recibir su salario, pensión y otras prestaciones de carácter laboral.