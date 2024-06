En el 3x2 del super, no todo lo que brilla es oro

No se trata de no gastar, si no de hacer compras bien pensadas y planeadas para que en verdad ahorres y no te dejes llevar por compras impulsivas, recomendaron expertos.

Recomendaciones

Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que, en estas promociones terminas pagando dos terceras partes de un producto, comentó Adolfo Ruiz, director de Asuntos Públicos de Grupo Financiero Ve por Más.

“Cuando estás con la oferta de 2X1 te puede convenir, porque estás pagando el 50% del siguiente artículo; en el 3X2 estás pagando el 66%. Puede parecer una ganga, pero al final acabas pagando más porque es un gasto que no tenías considerado”, explicó Ruiz, especialista en finanzas personales.

Asimismo, al llevarte tres piezas tienes que considerar si en casa tienes espacio suficiente para almacenar todo lo que compres, agregó Ernesto Marín, académico de la Academia de Mercadotecnia de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana (UP).

Sin embargo, si tienes un evento familiar o con amigos en puerta, este tipo de ofertas puede que sí te ayude a ahorrar en la compra de ciertos insumos necesarios para la celebración.

Una recomendación adicional que hizo Ernesto Marín es “tener "cuidado de los incentivos a través de promociones para provocar un consumo extraordinario” así como tener “una mejor planeación de compras y no comprar más de lo que no necesitas”.

Así como “tener claros esos precios de valor conocido que forman parte de nuestra lista del super todos los meses y procurar comprarlos en aquellos retailers que ofrecen la mejor relación precio/calidad y abasto continúo”, agregó.

Asimismo, destacó Ruiz, “revisar caducidades. Si son productos próximos a caducar y compraste tres, no conviene porque no te los vas a acabar rápido”, dijo.

Otra recomendación tiene que ver con ir a comprar con un presupuesto elaborado, apegarte a este y tener una lista de los productos que realmente necesitas para no terminar endeudado, coincidieron los expertos.