¿No usas tu tarjeta? El banco puede cancelarla y estas son las condiciones

"En cumplimiento con lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, te informa que se realizará la cancelación de cuentas que no hayan tenido actividad", señala el banco en un comunicado en su página.

¿Qué señala la Ley de Instituciones de Crédito?

La Ley de Instituciones de Crédito establece en el artículo 61 que los bancos tienen la obligación de enviar a la beneficencia los recursos que estén en cuentas de cheques y ahorro que no hayan reportado movimientos en más de 6 años.

Si la cuenta no presenta movimientos durante 3 años se transfieren a la “cuenta global”, si la cuenta sigue sin presentar movimientos durante 3 años más entonces son transferidos a la Beneficencia, siempre y cuando el saldo sea igual o menor a 300 salarios mínimos.

"El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos", señala la ley.

Las cuentas con saldo mayor a esta cantidad permanecen en la cuenta global.

Cómo evitar que cancelen tu cuenta bancaria

Mientras tengas una cuenta con el banco, deberás realizar retiros, transferencias o depósitos, por cualquier cantidad y en cualquier medio para que se considere a tu cuenta activa.

Los montos pueden ser desde un peso o centavos.

¿Se puede recuperar una cuenta desactivada?

No. Al haber pasado a la beneficencia, este dinero no se puede recuperar.