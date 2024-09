Consejos financieros que todo mexicano debería seguir antes de cumplir 30

¿Qué es la independencia financiera?

Tener independencia o libertad financiera tiene que ver con que tengas orden en tus finanzas personales, en que tengas una deuda controlada, destines una parte de tus ingresos al ahorro e inversión, puedas costear tus gastos y la posibilidad de hacerle frente a un imprevisto, explicó a Expansión Adolfo Ruiz.

Algo importante que debes tomar en cuenta es que tus ingresos correspondan a tus gastos y a tu nivel de vida. Cuando lo que ganas no corresponde con lo que gastas, vas a usar un producto crediticio para las cosas que no necesariamente se tendría que utilizar, por ejemplo, pagar el súper a meses no hará crecer tu patrimonio financiero, señaló Luis Lucido, vocero de la plataforma de financiera Bravo (antes Resuelve tu deuda).

La independencia financiera, y esa capacidad de solventar tus gastos con el tiempo se convierte en libertad financiera, es decir, con que tengas ingresos pasivos -aquellos que no requieren de tu tiempo para seguir produciendo- suficientes para vivir, subrayó Pablo Bernal, director del segmento patrimonial para Vanguard Latinoamérica.

Es importante que tengas en cuenta que tener deudas no es malo, siempre y cuando no destines más de 30% de tus ingresos mensuales para su pago y que adquieras bienes que se conviertan en activos.

“No se trata de gastar menos, sino de saber gastar, verlo de forma inteligente y establecer ciertos porcentajes en tu presupuesto que te permitan mantener la parte de tus operaciones cotidianas, tus gustos y no olvidar el ahorro”, apuntó Ruiz.

Recomendaciones

Los especialistas entrevistados compartieron una serie de consejos que te permitirán llegar a los 30 años con independencia y salud financiera.

Presupuesto

Lo primero que tienes que hacer es elaborar un presupuesto, el cual tiene que ser realista e ir de la mano con tus ingresos, coinciden Adolfo Ruiz y Luis Lucido.

En este presupuesto contempla todos los ingresos que tienes al mes y tus gastos, sin importar si son grandes o pequeños.

No se trata de que no te des un gusto de vez en cuando, sin embargo, será importante que reduzcas algunos gastos hormiga para que te resulte más sencillo dar el siguiente paso.

Ahorro e inversión

En ese presupuesto tienes que incluir una parte para el ahorro e inversión. Aunque no hay una regla de cuánto ahorrar, los entrevistados recomendaron guardar entre un 5% y 10% de tu ingreso.

No ahorres lo que te sobre, incluye desde el principio, en tu presupuesto, esa cantidad que ahorrarás.

“Empieza con lo que quieras, pero hazlo consistentemente. La repetición hace que se cree el hábito”, señaló Pablo Bernal.