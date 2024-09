¡Que no se te pase! Aprovecha el mes del testamento

Septiembre está por terminar, lo que significa que solo tendrás el mes de octubre para aprovechar el descuento de 50% que otorgan las notarías públicas de todo el país en la elaboración de un testamento.

Si no has elaborado tu testamento, es un trámite que dura no más de una hora y puede ahorrar a tus seres queridos disputas y juicios legales que pueden durar años.