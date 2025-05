Abrir una franquicia parece fácil, pero debes considerar estos puntos clave

Analiza si puedes operar el negocio según tu perfil personal

Para Jorge Valencia, el error común es elegir por gusto y no por viabilidad: “No inviertas en lo que te gusta, sino en lo que puedes operar con tus habilidades, tu tiempo y tu edad. A mí me encantan los antros, pero yo no invertiría en uno porque no puedo operarlo”.

Aclara que las franquicias jóvenes requieren más atención porque carecen de sistemas y cadena de suministro. “Si compras una franquicia madura como Subway, puedes administrarla a distancia. Pero una franquicia nueva requiere tu tiempo completo”.

Por eso recomienda elegir una franquicia joven solo si buscas autoemplearte: “Si quieres participar, opinar y aportar experiencia, adelante. Pero si quieres diversificar, necesitas una franquicia madura”.

En su guía de evaluación, Valencia insiste en que una franquicia no es una chamba ligera: “Tienes que seguir el sistema al pie de la letra. Uniforme, insumos, horarios y protocolos. Nada de que el domingo cierras o que cambias la receta. Tienes que respetar el manual operativo”.

Maribel Trejo lo respalda: “Las obligaciones operativas y fiscales son claras. El negocio es tuyo, pero debes operar bajo las reglas del franquiciante. Tú contratas, tú pagas la renta, tú enfrentas los problemas. Y aun así, debes entregar regalías de hasta el 8% de tus ventas”.

No firmes sin revisar contratos ni sin hacer visitas de campo

Un contrato mal revisado puede destruir el negocio. "Hay contratos con cláusulas de renovación abusivas, aumentos automáticos o sin salidas. Yo rechacé un local espectacular porque el contrato no protegía al franquiciatario”.

Otro paso obligatorio es visitar unidades y hablar con franquiciatarios. “Tienes que ver si las unidades están estandarizadas. Si en una te tratan bien y en otra mal, ya hay problemas. Además, habla con los dueños. El 80% te dirá que no volvería a invertir. Si el franquiciante no te da la lista, algo oculta”.

Valencia recomienda investigar los cierres de unidades: “Debes saber cuántas franquicias cerraron y por qué. Pregunta por la marca en redes sociales, Google, Instagram. Si nadie la conoce o sus seguidores se quejan, no estás comprando una marca, estás comprando una promesa vacía”.