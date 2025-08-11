El SAT te envía tu constancia de situación fiscal actualizada cada mes: sigue este tutorial

¿Cómo recibir la Constancia de Situación Fiscal en el correo?

De acuerdo con el SAT, son seis pasos los que debes de seguir para poder recibir este valioso documento cada mes en tu correo personal:

1.- El primer paso es ingresar a la dirección https://satid.sat.gob.mx/ , una vez dentro selecciona la casilla “Constancia de Situación Fiscal con CIF”.

2.- Proporciona tu RFC y el correo electrónico donde prefieres que te llegue el documento. Ahí mismo, deberás marcar la casilla “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de manera periódica”.

3.- Captura el captcha para acreditar que eres un ser humano y no un robot.

4.- Deberás ingresar el código que recibiste en tu correo electrónico.

5.- Tendrás que capturar o adjuntar una identificación oficial, por ejemplo, la credencial del INE. Después, deberás grabar un video con la frase que te proporcionará el sistema.

6.- Para el último paso, deberás firmar tu solicitud digitalmente.

Esta página del SAT suele ser bastante accesible con los usuarios, así que no te preocupes, pues solo es cuestión de que sigas cada paso, como señalan las instrucciones, y podrás tener cada mes en tu correo la constancia actualizada.

Toma en cuenta que este servicio dura 12 meses y, una vez concluído el periodo, debes realizar nuevamente el trámite digital

¿Para qué sirve la Constancia de Situación Fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal es un documento gratuito emitido por el SAT que acredita que una persona está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. Contiene información personal como nombre, CURP, domicilio registrado, régimen fiscal y obligaciones.

Su función principal es que ayuda a terceros a conocer tu situación fiscal, por ejemplo, si vas a solicitar un trabajo, lo más probable es que el área de contratación te solicite este documento actualizado.

También sirve para realizar operaciones con proveedores y que sepan que todo está en orden con tu situación fiscal.

Eso sí, el SAT aclara “que no es obligatorio proporcionar la constancia para solicitar la expedición de facturas o comprobantes de nómina”.

En resumen, activar este servicio no solo te ahorra tiempo y trámites innecesarios, sino que te asegura tener a la mano un documento vigente y sumamente necesario en el día a día.