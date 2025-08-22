Publicidad

Mercadotecnia

La nueva arma de ventas B2B: demos inmersivos en tu celular

Tork creó una demo de realidad aumentada sin descargas que proyecta equipos a escala real; tras lanzarla en México su tráfico creció 60% y acortó los ciclos de compra.
vie 22 agosto 2025 03:37 PM
La empresa que convirtió dudas en compras con una demo a escala real
Según Mordor Intelligence, el mercado global de realidad aumentada alcanzará los 248.38 mil millones en 2029.

En higiene profesional el catálogo crece mientras el tiempo frente al cliente se reduce. Los equipos comerciales cargan decenas de referencias y la conversación se enreda en medidas, flujos y compatibilidades, acorde con los espacios y presupuestos.

Para resolver esa tensión, Tork creó una plataforma de realidad aumentada que convierte cada visita con el cliente potencial en una demostración en tamaño real con datos de uso, y con el objetivo de quitar fricciones, dar certidumbre y acelerar la decisión de compra.

“Nuestros vendedores lidian con un portafolio inmenso; un distribuidor puede manejar entre 800 y 4,000 productos. Necesitábamos simplificar el trabajo y permitir que el cliente viera los sistemas en su propio espacio de una manera personalizada y realista”, dice Daniela Yglesias, directora de mercadotecnia para Tork en Latinoamérica.

La herramienta se abre desde un enlace, no exige descargas y guía la experiencia de forma inmediata; el cliente apunta la cámara y observa en su pared un despachador a escala real, con dimensiones, capacidad y recomendaciones según el tráfico del sitio.

Un restaurante confirma si el equipo cabe junto a la barra, un hospital valida alcance y resistencia en zonas de alto flujo y una planta industrial estima el rendimiento por turno. La conversación deja la teoría y se apoya en una prueba visible dentro del espacio del comprador.

El beneficio para ventas aparece desde el primer contacto porque el demo a escala real despeja dudas básicas y evita vueltas innecesarias. De acuerdo con Yglesias, la propuesta nace con evidencia, no con supuestos, ya que el vendedor ajusta en segundos el modelo, la capacidad y los accesorios, mientras que el cliente observa cómo luce, formula preguntas con contexto y compara alternativas con un marco común.

El desarrollo siguió una ruta deliberada con un aliado especializado en diseño y producción audiovisual con más de una década de experiencia. La inversión inicial fue de un millón de dólares y la marca ya integró cerca de 70% del portafolio. Yglesias comparte que el plan contempla mejoras continuas con incrementos por ticket de 3,000 dólares, de modo que la cobertura crezca, la experiencia se pula y el uso resulte natural para cualquier vendedor o distribuidor.

La plataforma busca servir a cadenas y a negocios medianos con necesidades de higiene y control de costos. La expectativa consiste en acercarse al doble del crecimiento del mercado, que avanza entre 3 y 5% anual, con una herramienta que educa, reduce dudas y recorta los ciclos de decisión, afirma Yglesias.

El contexto empuja la apuesta

La realidad aumentada ya demostró valor en categorías como belleza y mobiliario. Llevarla a higiene profesional abre una ruta nueva en un segmento con compras técnicas, espacios estandarizados y pruebas que suelen tardar.

Los equipos de compras demandan precisión, tiempos de instalación claros y evidencia sobre rendimiento. “La plataforma ofrece una preinstalación virtual que baja la incertidumbre y alinea a las áreas técnicas con quienes aprueban el presupuesto”, señala la CMO.

La herramienta corre en teléfonos actuales y no requiere manuales extensos. Yglesias asegura que la curva de aprendizaje se resuelve en minutos y que tanto vendedores como distribuidores externos la pueden incorporar desde el primer acercamiento porque el flujo ordena la conversación con pasos lógicos como elegir espacio, colocar el equipo, revisar datos y guardar la evidencia.

El lanzamiento de esta demo en México ocurrió en octubre de 2024 y desde entonces el tráfico a la plataforma ha crecido de forma sostenida con un salto de 70%. Para Yglesias, una demo inmersiva reduce el margen de error y la diferencia se nota frente a opciones que se quedan en catálogos planos o fichas técnicas fuera de contexto.

Los reportes de industria proyectan una expansión acelerada de soluciones de realidad aumentada a nivel global en los próximos años. Según Mordor Intelligence, el mercado global de realidad aumentada alcanzará los 248.38 mil millones en 2029, con una tasa anual del 42.36%.

“La tecnología es solo un medio, el verdadero éxito radica en cómo usamos esas herramientas para resolver tensiones y crear valor para nuestros stakeholders”, afirma Daniela Yglesias, quien compara este desarrollo con la implementación de realidad aumentada en otros sectores.

“Lo que hemos visto en belleza o mobiliario, como la capacidad de proyectar un mueble en tu sala, nos inspiró. Queremos garantizar que la expectativa y la realidad del cliente se alineen, minimizando el riesgo y maximizando la satisfacción”.

En el frente operativo, el plan incluye integrar la totalidad del portafolio y sumar módulos que eleven la personalización. La empresa explora combinaciones por sector y más indicadores útiles para compradores con objetivos distintos, por ejemplo, un hotel prioriza estética y capacidad de respuesta en horas pico, una clínica valora protocolos y facilidad de limpieza y una planta requiere resistencia y abastecimiento eficiente.

Hasta ahora, la directora asegura que la recepción ha sido positiva, con un aumento del 60% en el tráfico de la plataforma en México desde su lanzamiento, pero Yglesias reconoce que aún queda mucho por hacer. “Estamos en una fase de mejora continua. Escuchamos a nuestros vendedores y clientes y ajustamos la herramienta constantemente. Esto no es un producto terminado, es una solución que evolucionará con el tiempo”.

