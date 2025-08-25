Cómo conseguir la tarjeta SIM de CFE gratis para tener WhatsApp y redes sociales

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) incursionó desde hace algunos meses en el mercado de telefonía móvil. Si te preguntas cómo conseguir una tarjeta SIM de manera gratuita, aquí te explicamos lo que necesitas.
El programa Internet para Todos busca que personas con menores recursos o que viven en comunidades alejadas tengan acceso a conectividad a precios accesibles.
De acuerdo con la página oficial de CFE Internet, en el país existen 248 puntos de venta de la tarjeta SIM. El plástico no tiene costo; únicamente debes pagar la recarga del paquete que elijas.
“¡Recuerda que nuestras tarjetas SIM son sin costo alguno! Para obtenerlas solo tienes que comprar uno de nuestros paquetes de prepago y ¡SÚMATE con el que más te convenga!”, señala CFE en su sitio web.
Para verificar si tu localidad está dentro de la cobertura y ubicar el punto de venta más cercano, debes ingresar a: https://cfeinternet.mx/puntos-de-venta, donde solo necesitas tu código postal.
Eso sí: por ahora no existen puntos de venta en la Ciudad de México.
¿Cuánto cuestan los paquetes telefónicos de CFE?
Paquetes mensuales de CFE Internet
$33 pesos
Vigencia: 30 días
1 GB de datos
100 minutos de llamadas a celular
50 SMS
Redes sociales y WhatsApp: hasta 600 MB
Sin opción de compartir internet
$99 pesos
Vigencia: 30 días
3 GB de datos
Llamadas y SMS ilimitados entre líneas CFE
Redes sociales y WhatsApp ilimitados
Hotspot: Sí
$120 pesos
Vigencia: 30 días
5 GB de datos
Llamadas y SMS ilimitados entre líneas CFE
Redes sociales y WhatsApp ilimitados
Hotspot: Sí
$200 pesos
Vigencia: 30 días
15 GB de datos
Llamadas y SMS ilimitados entre líneas CFE
Redes sociales y WhatsApp ilimitados
Hotspot: Sí
$230 pesos
Vigencia: 30 días
40 GB de datos
Llamadas y SMS ilimitados entre líneas CFE
Redes sociales y WhatsApp ilimitados
Hotspot: No
$295 pesos
Vigencia: 30 días
40 GB de datos
1,500 minutos y 1,000 SMS
Redes sociales y WhatsApp ilimitados
Hotspot: Sí
Paquetes semestrales (6 meses)
+5GB 6M — $490
5 GB de datos al mes
1,500 minutos y 500 SMS
Hotspot: Sí
20GB 6M — $895
20 GB de datos + 20 GB a 512 kbps
1,500 minutos y 1,000 SMS
Hotspot: No
+20GB 6M — $1,390
20 GB de datos + 20 GB a 512 kbps
1,500 minutos y 1,000 SMS
Hotspot: Sí
Paquetes anuales (12 meses)
+5GB 12M — $900
5 GB de datos al mes
1,500 minutos y 500 SMS
Hotspot: Sí
20GB 12M — $1,495
20 GB de datos + 20 GB a 512 kbps
1,500 minutos y 1,000 SMS
Hotspot: No
+20GB 12M — $2,450
20 GB de datos + 20 GB a 512 kbps
1,500 minutos y 1,000 SMS
Hotspot: Sí
En conclusión, la tarjeta SIM de CFE Internet representa una alternativa accesible para quienes buscan mantenerse conectados sin gastar de más, aunque la cobertura y los puntos de venta aún son limitados.