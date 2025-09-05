Más allá del precio de la vivienda

Los compradores suelen enfocarse únicamente en esa cifra y olvidan los costos adicionales que surgen en cada etapa. “Normalmente la gente ve la propiedad en 3 millones de pesos y se prepara para eso, pero se olvida de todo lo demás. Estos gastos no siempre son visibles y pueden complicar la compra”, explicó Marco Torres, CEO de la inmobiliaria Encasa.mx.

El primer pago es el enganche, que en un crédito hipotecario tradicional puede ir del 10% al 30% del valor del inmueble, dependiendo del aforo que otorgue el banco. A este se suman los gastos notariales, que incluyen honorarios, el impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) y registros, con un rango de entre 6% y 8% del valor de la vivienda, de acuerdo con la Condusef.

El proceso también requiere cubrir el avalúo, con un costo de entre 5,000 y 15,000 pesos, así como la comisión por apertura de crédito, que oscila entre 0.5% y 1.5%. En desarrollos nuevos suelen añadirse cuotas administrativas o de equipamiento, que pueden ir de 10,000 a 50,000 pesos.

Para no comprometer tu liquidez, Torres recomendó apartar un colchón adicional del 8% al 12% del precio del inmueble, de manera que el comprador pueda enfrentar tanto los pagos obligatorios como los ajustes inesperados que surjan durante el proceso.

Diferencias entre vivienda nueva y usada

Los costos no son iguales cuando se trata de un inmueble nuevo o uno con más de 10 años de antigüedad. En el primer caso, las desarrolladoras suelen entregar al corriente servicios y pagos de predial, lo que simplifica la operación. En propiedades usadas, en cambio, es necesario verificar que no existan adeudos de agua, luz o impuestos locales que puedan heredarse al nuevo propietario.

En entidades como el Estado de México se exige una constancia de no adeudo en organismos como Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS), la cual puede tardar hasta dos meses en emitirse. Este tipo de trámites prolonga el cierre de la operación, que en condiciones normales ronda los 45 días en la Ciudad de México.

Cómo planear tus finanzas antes de la compra

Desde la perspectiva de la planeación personal, la clave está en definir qué porcentaje del ingreso y del ahorro puede destinarse sin comprometer otras metas. Alicia Fernanda Galindo Manrique, directora del programa de Posgrado Maestría en Administración Financiera del Tec de Monterrey, subrayó que el enganche ideal se ubica entre 10% y 30% del valor de la vivienda, pero debe venir acompañado de un límite claro en el presupuesto mensual: “La teoría dice que no debes comprometer más del 20% de tus ingresos mensuales para los pagos del crédito hipotecario”, aseguró.

Además de ese monto inicial, la compra requiere un fondo de emergencia que contemple impuestos como el predial, cuotas de mantenimiento, reparaciones y adecuaciones. Este fondo debe calcularse para cubrir de 3 a 18 meses de gastos mensuales, incluyendo vivienda y consumo básico.

Estrategia clave: revisar el CAT antes de firmar

El crédito hipotecario es un compromiso que puede extenderse hasta por dos décadas. Para elegir la mejor opción, Galindo Manrique recomendó concentrarse en el Costo Anual Total (CAT), que integra todos los cargos asociados al financiamiento: apertura del crédito, tasa de interés, impuestos, seguros y gastos notariales.

“Sin revisar el CAT puedes terminar pagando hasta el doble del valor del inmueble. En mi opinión, siempre conviene una tasa fija por la certeza que ofrece ante factores políticos, sociales y económicos”, explicó la especialista.

Comparar este indicador entre diferentes instituciones financieras, señaló, es la manera más efectiva de asegurar que la deuda se mantenga en un nivel sostenible durante toda la vida del crédito.

Para tomar decisiones informadas existen herramientas oficiales como los simuladores de hipotecas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que permiten comparar mensualidades, tasas y costos totales entre instituciones financieras.

Beneficios fiscales de la hipoteca y la compraventa

Laura Becerra Rodríguez, presidenta de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), señaló que los intereses reales de un crédito hipotecario son deducibles en la declaración anual. Los bancos entregan al final del año un documento con el monto a deducir, mientras que en Infonavit y Fovissste las constancias se descargan directamente desde sus plataformas.

“Una vez que das el enganche y el banco otorga el financiamiento, la parte que pagas de intereses la puedes hacer deducible en tu declaración anual. Son los intereses reales, ya contemplando la inflación”, explicó. Además, recordó que el SAT permite deducir hasta cinco años hacia atrás en caso de no haber acreditado estos pagos.

Para los vendedores también existen beneficios. El ISR se puede exentar si el valor de la vivienda no supera las 700,000 UDIs —aproximadamente 5.9 millones de pesos— y el inmueble fue habitado al menos durante tres años, lo cual debe comprobarse con recibos de servicios.