Cuántos salarios mínimos necesitas ganar para comprar el iPhone 17 Pro en México

iPhone 17 Pro y el salario mínimo en 2025

El precio oficial del iPhone 17 Pro en México es de 28,499 pesos. Con un salario mínimo vigente en 2025 de 278.80 pesos diarios, se requieren 102 días de trabajo para comprarlo, siempre y cuando se destine la totalidad del ingreso diario a esa compra.

Este cálculo refleja la distancia entre el costo de un dispositivo considerado aspiracional y el ingreso básico reconocido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). En la práctica, el esfuerzo sería aún mayor porque una persona que percibe un salario mínimo debe cubrir gastos de alimentación, transporte, vivienda y otros servicios.

Evolución en los últimos cinco años

La relación entre el precio del iPhone Pro y el salario mínimo muestra cómo ha cambiado el acceso potencial a este dispositivo en México desde 2020. A continuación se presentan los cálculos:

La tendencia muestra una reducción significativa: en 2020 se requerían más de 220 días de salario mínimo para comprar un iPhone 12 Pro, mientras que en 2025 la cifra baja a poco más de 100 días. El aumento del salario mínimo ha sido un factor clave para que la relación entre ambos indicadores mejore.

El gráfico que acompaña este análisis permite visualizar de forma más clara esa evolución, con una caída constante en los días de trabajo necesarios a pesar de que los precios de los dispositivos se han mantenido altos o incluso han aumentado en algunos años.

Cuántas personas ganan un salario mínimo en México

Según datos del Inegi, al cierre del primer trimestre de 2025 había 23.6 millones de personas que ganaban hasta un salario mínimo por día. Este grupo representa una parte importante de la población ocupada, lo que muestra que la relación entre el precio del iPhone y el salario mínimo no es solo un ejercicio comparativo, sino un reflejo de las condiciones reales de acceso a este tipo de bienes.

Para la mayoría de este sector, la adquisición de un iPhone sigue siendo inalcanzable si se toma en cuenta el ingreso destinado a cubrir las necesidades básicas. Esto convierte al dispositivo en un símbolo aspiracional más que en un artículo de consumo masivo entre los trabajadores con menores ingresos.