Dos hombres matan a 11 personas en una celebración de Janucá en Australia

El secretario de Estado, Marco Rubio, condenó el ataque y afirmó que "el antisemitismo no tiene cabida en este mundo".
En Reino Unido, el rey Carlos III declaró que está "consternado" y calificó la tragedia como "un espantoso ataque terrorista antisemita" y el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó a "trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo", en un mensaje en X en inglés.
Bondi Beach, en el este de Sídney, es una de las playas más populares del país y atrae a numerosos bañistas especialmente los fines de semana.
Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18:47 (01:47 tiempo de Ciudad de México), dijo la policía.
La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de AFP en el lugar.
El personal sanitario atendió a varias personas tiradas en el césped junto a la playa, según imágenes de la cadena pública ABC.
Junto a un árbol en la zona yacía un arma que parecía ser una escopeta.
Harry Wilson, un residente de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio "al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes".
Irán condena el ataque
El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró que el tiroteo fue "una tragedia, absolutamente previsible" y denunció que el Gobierno "no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía".