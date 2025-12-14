Dos hombres matan a 11 personas en una celebración de Janucá en Australia

Uno de los sospechosos del ataque murió y el segundo está en estado crítico, agregó la policía.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue "un ataque dirigido contra los judíos australianos", en el primer día de la fiesta de Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que el dirigente dijo que debería ser "un día de alegría, una celebración de la fe".

"Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación", añadió, calificando de "héroes" a los ciudadanos que se enfrentaron a uno de los tiradores y lo desarmaron.

La policía calificó el tiroteo como un "incidente terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al "delincuente fallecido".

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá, en el que participaban cerca de 1,000 personas, informó la policía.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

"Sangre por todas partes"

El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó un "ataque cruel contra los judíos" y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusó al gobierno de Australia de haber "echado leña al fuego del antisemitismo" por haber reconocido al Estado palestino.