Fecha de preventa y costos del iPhone 17

La preventa está contemplada para el 12 de septiembre a las 6:00 a.m., hora de la CDMX.

De acuerdo con la tienda oficial, el precio del iPhone 17 Pro comienza en 28,499 pesos, mientras que el iPhone 17 Pro Max tiene un costo de 30,999 pesos. La versión básica del dispositivo tiene un costo inicial de 19,999 pesos.

Los precios aumentan según la capacidad de memoria que el consumidor elija.

iPhone 17

iPhone 17 incorpora bordes redondeados, marco más delgado y Ceramic Shield 2 en la parte frontal. La pantalla es Super Retina XDR de 6.3 pulgadas, con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, brillo máximo de 3,000 nits, reducción de reflejos en 33% y función Dynamic Island para actividades y alertas.

Apple agrega que la cámara frontal de 18 MP utiliza un nuevo sensor que ajusta encuadre y zoom en selfies y videollamadas. También integra captura dual, video estabilizado y asistencia de inteligencia artificial para mantener el centro en reuniones virtuales. En la parte trasera se incluye un sistema Fusion de dos cámaras de 48 MP con opciones de zoom en .5x, 1x y 2x, además de modo Noche, estilos fotográficos, macro y grabación en 4K a 60 fps con Dolby Vision.

Con el chip A19, la CPU de seis núcleos ofrece un incremento de 50% en velocidad y la GPU de cinco núcleos duplica la capacidad de procesamiento. Apple señala que esta arquitectura impulsa Apple Intelligence y juegos de alta exigencia. La batería permite hasta 30 horas de reproducción de video y carga rápida que alcanza 50% en 20 minutos con un adaptador de 40 W o más.

La memoria de almacenamiento comienza en 256 GB y llega hasta 512 GB. El sistema operativo iOS 26 integra Apple Intelligence con funciones de búsqueda visual, traducción en vivo, edición de imágenes, creación de Genmojis y herramientas de escritura asistida. En conectividad, se añaden Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G y eSIM obligatoria, además de mensajería satelital, detección de choques y localización segura.

Esto es el iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro llega con diseño unibody de aluminio forjado en caliente, optimizado para el rendimiento y la batería. La parte trasera está protegida con Ceramic Shield y la frontal con Ceramic Shield 2, que aumenta la resistencia a rayones. Estará disponible en colores naranja cósmico, azul profundo y plata, con pantallas Super Retina XDR de 6.3 y 6.9 pulgadas que incluyen ProMotion de hasta 120 Hz, más brillo y menos reflejos.

El nuevo chip A19 Pro combina CPU de seis núcleos con un incremento de 50% en velocidad y GPU de seis núcleos con aceleradores neurales que duplican la capacidad de procesamiento. Un sistema de enfriamiento con cámara de vapor y la estructura unibody de aluminio disipan el calor para sostener el rendimiento de CPU y GPU en niveles superiores durante periodos prolongados.

Batería con autonomía de hasta 33 horas de reproducción de video en el iPhone 17 Pro y 39 horas en el modelo Pro Max. Este último supera la autonomía de generaciones anteriores con hasta cuatro horas adicionales. La carga rápida permite alcanzar 50% en 20 minutos con un adaptador de alta potencia.

Opciones de almacenamiento inician en 256 GB y alcanzan hasta 2 TB en el modelo Pro Max. El sistema de cámaras traseras Fusion está conformado por tres lentes de 48 MP: principal con teleobjetivo de 2x, ultra gran angular y teleobjetivo de largo alcance que llega a 8x de zoom óptico. El rango total de zoom es de 16x y las capturas predeterminadas son de 24 MP. Funciones adicionales incluyen modo Noche, estilos fotográficos, borrador y control de cámara con un dedo.

La cámara frontal Center Stage de 18 MP integra un sensor que ajusta automáticamente encuadre y zoom en selfies y videollamadas. También habilita captura dual, video estabilizado y encuadre dinámico con inteligencia artificial. En video, el dispositivo graba en 4K a 60 fps en Dolby Vision, en 4K a 120 fps y es el primer iPhone compatible con ProRes RAW, Apple Log 2 y Genlock, con sincronización de nivel profesional.

Apple se juega más de 1,000 mdd en aranceles mientras prepara su salto de IA

El evento en la sede de la compañía en Cupertino, California, se produce en medio de un reordenamiento del comercio mundial provocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Apple estima que los aranceles le costarán más de 1,000 millones de dólares en el actual trimestre fiscal.

Los analistas están muy atentos para ver si la compañía aumentará el precio de los iPhones o buscará vías alternativas para compensar los costes arancelarios, como mantener estables los precios de los modelos base de iPhone mientras aumenta el coste de las versiones con más almacenamiento.

Los nuevos iPhones también llegan sin actualizaciones significativas de Siri, el asistente virtual de Apple, que la empresa ha aplazado hasta el año que viene.

Mientras tanto, los analistas están muy atentos para ver si Apple, que ha recurrido al creador de ChatGPT OpenAI como socio para impulsar ciertas funciones de inteligencia artificial en sus sistemas operativos, añadirá más asociaciones de IA a su línea antes de la llegada de una Siri renovada.

Google, parte del grupo cotizado Alphabet presentó el mes pasado nuevos teléfonos, incluido un modelo plegable, que sirvieron de plataforma para mostrar su modelo de inteligencia artificial Gemini.

Con información de agencias