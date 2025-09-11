Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Finanzas Personales

Aprende a manejar tu dinero y mejora tu economía con el diplomado gratuito de Condusef

Los temas incluyen manejo de ingresos y gastos, ahorro, crédito responsable, prevención de fraudes e inversión segura.
jue 11 septiembre 2025 01:48 PM
Registro al diplomado de la Condusef 2025: aprende gratis a manejar tu dinero y finanzas personales
La Condusef abrió el registro para el Diplomado en Educación Financiera 2025, gratuito y en línea.

Si quieres fortalecer tu educación financiera, mejorar tu economía o emprender un negocio, puedes inscribirte en un diplomado especializado y gratuito que ofrece la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ).

A través de sus redes sociales, la institución informó que ya comenzó el registro para el Diplomado en Educación Financiera 2025, un programa en línea, gratuito y con valor curricular, dirigido al público en general que busque adquirir habilidades prácticas para mejorar su salud financiera.

Publicidad

¿De qué va el curso de la Condusef?

El Diplomado en Educación Financiera 2025 de la Condusef tiene una duración de 150 horas, distribuidas en tres módulos, y está diseñado para que cualquier persona pueda fortalecer sus capacidades financieras con herramientas prácticas que impacten directamente en su salud financiera y en su bienestar económico.

¿Cómo está preparando México a los niños para un futuro sin pensión digna?
Economía

México quiere niños financieramente educados en 2030, pero no ha hecho la tarea

El curso aborda de manera clara y accesible los temas esenciales para la vida diaria, entre ellos:

Administrar mejor los ingresos y gastos personales, con técnicas para organizar las finanzas del hogar.

Fomentar el hábito del ahorro, planteando metas claras y alcanzables.

Prevenir fraudes financieros, con información actualizada para protegerse de engaños y estafas.

Usar el crédito de forma responsable, evitando sobreendeudamiento y aprovechando las ventajas de un buen historial.

Invertir de manera informada y segura, entendiendo las opciones disponibles para hacer crecer el dinero.

En pocas palabras, se trata de un diplomado práctico que busca que las y los participantes tomen mejores decisiones financieras en su vida cotidiana.

Requisitos y cómo registrarse

Para participar en el Diplomado en Educación Financiera 2025 solo necesitas:

Tener 17 años o más.

Contar con acceso a internet y correo electrónico.

De preferencia, disponer de una computadora personal o equipo de escritorio.

El registro estará abierto del 10 al 30 de septiembre de 2025, y las clases iniciarán el 1° de octubre.

El proceso es sencillo:

Regístrate en: https://inscripcion-diplomado.condusef.gob.mx/index.php

El diplomado es gratuito, 100% en línea y cuenta con valor curricular.

En esta edición, la Condusef convoca a sumarse a la última generación de 2025, que busca cerrar el año con gran participación y un impacto social positivo.

Finanzas Personales

“Casi todo mi sueldo se iba en pagarlo”: Los errores al pedir un crédito de nómina que pueden arruinarte

Horarios y acreditación

El diplomado se adapta a tus tiempos, ya que cuenta con un horario flexible: una vez habilitados los módulos, las sesiones estarán disponibles de lunes a domingo, las 24 horas del día. Lo único que debes tomar en cuenta son las fechas de apertura de contenidos y los periodos de evaluación de cada módulo.

Para acreditar el curso se requiere un promedio mínimo de 7.0, calculado a partir de las calificaciones finales de cada módulo. La suma de estas evaluaciones, dividida entre los tres módulos, dará el promedio general del diplomado.

Este diplomado representa una oportunidad única para mejorar tus finanzas personales sin costo alguno. Si cumples con los requisitos y te interesa aprender a manejar mejor tu dinero, ahorrar, invertir y evitar riesgos financieros, aprovecha el registro en línea y forma parte de la generación 2025 de la Condusef.

Publicidad

Tags

Finanzas personales dinero-movil-dimo Economía

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad