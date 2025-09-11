Registro al diplomado de la Condusef 2025: aprende gratis a manejar tu dinero y finanzas personales

¿De qué va el curso de la Condusef?

El Diplomado en Educación Financiera 2025 de la Condusef tiene una duración de 150 horas, distribuidas en tres módulos, y está diseñado para que cualquier persona pueda fortalecer sus capacidades financieras con herramientas prácticas que impacten directamente en su salud financiera y en su bienestar económico.

El curso aborda de manera clara y accesible los temas esenciales para la vida diaria, entre ellos:

Administrar mejor los ingresos y gastos personales, con técnicas para organizar las finanzas del hogar.

Fomentar el hábito del ahorro, planteando metas claras y alcanzables.

Prevenir fraudes financieros, con información actualizada para protegerse de engaños y estafas.

Usar el crédito de forma responsable, evitando sobreendeudamiento y aprovechando las ventajas de un buen historial.

Invertir de manera informada y segura, entendiendo las opciones disponibles para hacer crecer el dinero.

En pocas palabras, se trata de un diplomado práctico que busca que las y los participantes tomen mejores decisiones financieras en su vida cotidiana.

📅 𝐃𝐞𝐥 𝟏𝟎 𝐚𝐥 𝟑𝟎 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

¡Esta es tu oportunidad! El 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐝𝐨 en Educación Financiera de la CONDUSEF abre inscripciones 🎓✨👉 https://t.co/KTiZhvL0gl pic.twitter.com/ds60Z3hKZj — CONDUSEF (@CondusefMX) September 11, 2025

Requisitos y cómo registrarse

Para participar en el Diplomado en Educación Financiera 2025 solo necesitas:

Tener 17 años o más.

Contar con acceso a internet y correo electrónico.

De preferencia, disponer de una computadora personal o equipo de escritorio.

El registro estará abierto del 10 al 30 de septiembre de 2025, y las clases iniciarán el 1° de octubre.

El proceso es sencillo:

Regístrate en: https://inscripcion-diplomado.condusef.gob.mx/index.php

El diplomado es gratuito, 100% en línea y cuenta con valor curricular.

En esta edición, la Condusef convoca a sumarse a la última generación de 2025, que busca cerrar el año con gran participación y un impacto social positivo.

Horarios y acreditación

El diplomado se adapta a tus tiempos, ya que cuenta con un horario flexible: una vez habilitados los módulos, las sesiones estarán disponibles de lunes a domingo, las 24 horas del día. Lo único que debes tomar en cuenta son las fechas de apertura de contenidos y los periodos de evaluación de cada módulo.

Para acreditar el curso se requiere un promedio mínimo de 7.0, calculado a partir de las calificaciones finales de cada módulo. La suma de estas evaluaciones, dividida entre los tres módulos, dará el promedio general del diplomado.

Este diplomado representa una oportunidad única para mejorar tus finanzas personales sin costo alguno. Si cumples con los requisitos y te interesa aprender a manejar mejor tu dinero, ahorrar, invertir y evitar riesgos financieros, aprovecha el registro en línea y forma parte de la generación 2025 de la Condusef.

