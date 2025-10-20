El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los criterios por los cuales puede programar auditorías a los contribuyentes, esto con el objetivo de establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a los pagadores de impuestos.
¿Por qué me puede auditar el SAT?
Para 2026 la autoridad prevé realizar 16,200 auditorías, lo que representa el 0.02% del total de los contribuyentes registrados en el padrón. De estas revisiones, 1,200 serán para grandes contribuyentes, 12,000 para pequeñas y medianas empresas, y 3,000 para compañías dedicadas al comercio exterior, detalló en un comunicado.
¿A qué contribuyentes audita el SAT?
Según la publicación, el SAT solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor de manera ilegal.
Entre los motivos o indicadores de riesgo destacan:
• Celebran operaciones con factureras o nomineras.
• Presentan pérdidas fiscales recurrentes.
• Simulan o abusan de deducciones.
• Obtienen ingresos que no son declarados.
• Abusan de estímulos fiscales.
• Presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.
• Importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias.
• No pagan retenciones por sus empleados.
• Realizan operaciones con paraísos fiscales.
• Solicitan devoluciones improcedentes.
• Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.
Criterios de selección y número de auditorías
La autoridad explicó que, a partir de la identificación de dichas conductas, se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo.
Para 2026 se considerará abrir el siguiente número de auditorías de acuerdo al padrón auditable correspondiente: