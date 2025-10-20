Para 2026 la autoridad prevé realizar 16,200 auditorías, lo que representa el 0.02% del total de los contribuyentes registrados en el padrón. De estas revisiones, 1,200 serán para grandes contribuyentes, 12,000 para pequeñas y medianas empresas, y 3,000 para compañías dedicadas al comercio exterior, detalló en un comunicado.

¿A qué contribuyentes audita el SAT?

Según la publicación, el SAT solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor de manera ilegal.

Entre los motivos o indicadores de riesgo destacan:

• Celebran operaciones con factureras o nomineras.

• Presentan pérdidas fiscales recurrentes.

• Simulan o abusan de deducciones.

• Obtienen ingresos que no son declarados.

• Abusan de estímulos fiscales.

• Presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

• Importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias.

• No pagan retenciones por sus empleados.

• Realizan operaciones con paraísos fiscales.

• Solicitan devoluciones improcedentes.

• Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.