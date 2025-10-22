Falta poco para cerrar el año, y también para finalizar con la entrega de apoyos de la Secretaría de Bienestar, como la Pensión Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad o Mujeres Bienestar. Te compartimos los detalles.
¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar de noviembre-diciembre de 2025?
¿Cuándo es el último pago de las pensiones del Bienestar en 2025?
De acuerdo a los procedimientos de la Secretaría de Bienestar, el pago del bimestre noviembre-diciembre y, por lo tanto, el último del ejercicio fiscal 2025, será realizado posiblemente a partir del primer día hábil de noviembre, ya que el mes comienza en fin de semana.
Sin embargo, las autoridades aún no han determinado fechas oficiales para la dispersión económica. El calendario oficial será anunciado por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México.
El apoyo será para las personas beneficiarias de los programas, con sus respectivos montos:
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores - 6,200 pesos
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad - 3,200 pesos
Pensión Mujeres Bienestar - 3,000 pesos
Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - 1,650 pesos para niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años años; o 3,720 pesos para niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años.
Entrega de tarjetas Mujeres Bienestar
Del 7 de octubre al 7 de noviembre, la Secretaría de Bienestar realizará la entrega de tarjetas a casi dos millones de mujeres de 60 a 64 años del país que se registraron al programa federal durante agosto.
2 Millones de mujeres de 60 a 64 años ya empezaron a recibir su #TarjetaBienestar de la #PensiónMujeresBienestar, que es justicia y gratitud para quienes han entregado su vida con amor, trabajo y dedicación.
La titular de la secretaría, Ariadna Montiel, detalló que las beneficiarias recibirán la Tarjeta de Bienestar, la cual se dará en un sobre sellado, y es necesario que la persona registrada asista a la fecha, hora y lugar indicado previamente vía mensaje de texto SMS.
También podrán consultar la información mediante un buscador con su CURP en el sitio de la Secretaría.
A la cita deberán llevar la identificación oficial (original y copia) y el talón morado del registro de solicitud.
“Ahí se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que nosotros constatemos que ha sido entregada a la persona correcta”, agregó durante la conferencia matutina ‘La Mañanera del pueblo’, con la presidenta Claudia Sheibuam.
Las beneficiarias podrán consultar la dirección del módulo que les corresponde a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar
La secretaria enfatizó que, a la fecha un millón de mujeres de 63 y 64 años, ya reciben la pensión que contribuye a su independencia económica.
Pagos de Beca Rita Cetina y registro para la Beca Benito Juárez
Otro de los programas sociales importantes del Gobierno Federal son las becas para las y los estudiantes mexicanos. A diferencia de las pensiones, tienen su propio calendario ajustado a las necesidades del ciclo escolar.
Al momento, se realiza la entrega de apoyos a estudiantes de secundaria a través de la Beca Universal Rita Cetina, que corresponde al primer bimestre de septiembre-octubre por un monto de 1,900 pesos por familia. Puedes consultar el calendario completo aquí.
Por su parte, Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, detalló que los estudiantes de educación media superior podrán solicitar la beca Benito Juárez, que brinda pagos bimestrales de 1,900 pesos por estudiante, hasta el 15 de octubre de 2025.
Estudiante de educación media superior:
Recuerda que el registro a la Beca #BenitoJuárez estará abierto hasta el 15 de octubre.
Consulta los requisitos para realizar el trámite .