Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Latinoamérica supera a Europa en días de descanso, pero México no está en el top

Junto a los feriados, México ofrece 19 días de descanso, pero otros países llegan a dar hasta 30 días por menos de un año de trabajo continuo. Así está la brecha a nivel internacional.
mié 25 febrero 2026 02:02 PM
A woman finishes work at 17:00 and leaves work
México cuenta con 12 días de vacaciones y siete festivos anuales (sin contar el 1 de octubre por la transmisión del Poder Ejecutivo cada 6 años, ni por elecciones). (mapo/Getty Images)

La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, el proyecto para reducir la jornada laboral a 40 horas en México . Sin embargo, solo habrá un día de descanso por cada seis de trabajo, con goce de salario íntegro.

La propuesta aprobada deja fuera la discusión entre grupos parlamentarios y sociedad civil de dos días de descanso, acompañados de incentivos para los empleadores para mejorar su bienestar. México ofrece 12 días de vacaciones pagadas, además de siete días feriados anuales según la Ley Federal del Trabajo, una cantidad que está muy por detrás de otros países en Latinoamérica y Europa, como Panamá o Francia.

Publicidad
Qué dice la reforma a la jornada laboral de 40 horas: ¿serán uno o dos días de descanso en México?
México

Reforma laboral: ¿seguirás trabajando 6 días a la semana? Esto es lo que plantea la iniciativa

Países con más días de descanso en el mundo

Encontrar información sobre los días de descanso semanales no es tarea sencilla, debido a que no se cuentan con datos recientes en la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La misma organización señala que las normas internacionales solo contienen algunas disposiciones orientativas en relación con los periodos de descanso. Sin embargo, en el caso de feriados y vacaciones pagadas cuenta con mayor referencia al respecto.

(Obligatorio)
México

México vs. el mundo, ¿por qué 12 días de vacaciones al año dejan al país fuera del Top 10 global?

En ese sentido, Brasil, Perú y Panamá son los países latinoamericanos con más días de vacaciones y feriados declarados, quienes superan los 40 días de descanso al año. México se encuentra entre las últimas posiciones.

dias-latam.png
Gráfico 4, " Organización del tiempo de trabajo en América Latina: ¿cuántos días de vacaciones y feriados existen? " (OIT)

Entre los 32 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Austria, Francia, España y Luxemburgo llevan la delantera.

dias-ocde.png
Gráfico 5, " Organización del tiempo de trabajo en América Latina: ¿cuántos días de vacaciones y feriados existen? " (OIT)

América Latina trabaja cinco horas más que países de altos ingresos

Un análisis realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó que las personas ocupadas de América Latina y el Caribe trabajan rabajan 40 horas efectivas por semana, superando en cinco horas el promedio de los países de la OCDE.

Las horas efectivas se definen como el tiempo dedicado a la realización de las actividades de producción o servicios, durante un periodo de referencia. “Las horas efectivamente trabajadas se aplican a todos los tipos de trabajos y no están vinculadas con conceptos administrativos o jurídicos”, según la OIT.

Aunque el promedio es de 40 horas, se estima que uno de cada cinco trabajadores en la zona trabaja más de 48 horas semanales. Los países donde sucede más esto son Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala y México.

El análisis, publicado en octubre de 2025, señala que esto puede tener efectos negativos en la salud de los trabajadores y en la productividad de las empresas, al aumentar los niveles de fatiga, errores y ausentismo.

Publicidad

“Las jornadas excesivas afectan el bienestar de las personas y pueden repercutir también en la eficiencia empresarial. Promover un equilibrio adecuado entre trabajo y vida personal es clave para el desarrollo sostenible”, explicó Sonia Gontero, especialista en Salarios y Tiempo de Trabajo de la OIT.

De acuerdo con el Artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a no trabajar en exceso.

Semana comprimida, la sugerencia de la OIT para distribuir el tiempo de trabajo

La OIT explica que existen diferentes modalidades para organizar el tiempo de trabajo para cumplir con la legislación vigente y al mismo tiempo dar flexibilidad a los trabajadores y empresas.

Entre uno de esos, es la semana comprimida o Compressed workweeks, en donde las personas trabajan las mismas horas semanales en menos días a la semana, es decir, jornadas diarias más prolongadas.

“En lugar de trabajar 8 horas al día durante 5 días a la semana y descansar 2, este régimen permite trabajar 4 días de 10 horas y descansar 3.”

A este sistema se denomina 4x3.

Publicidad

¿Cómo será la reducción laboral en México?

Tras la aprobación de la Cámara de Diputados, sin tener modificaciones, el proyecto cambiará la forma en que se asigna la jornada laboral.

El cambio de 48 a 40 horas a la semana no será inmediato. Este año seguirá con el primer rango, en lo que las empresas y organizaciones se preparan para el primer recorte, que será en 2027, al pasar a 46 horas.

Y así gradualmente. En 2028, a 44; en 2029 a 42; y en 2030 a la jornada de 40 horas, sin disminución de salario, sueldos o prestaciones.

Las horas extra también cambian, de ser 9 a 12 a la semana de manera voluntaria, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días.
En el caso de menores edad, la Ley Federal del Trabajo establece un tope máximo de 4 horas triples. En ambas jornadas el trabajo no podrá superar las 12 horas en un día.

Tags

Ley Federal del Trabajo Reforma laboral Legislación laboral tiempo extra

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad