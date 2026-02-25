Latinoamérica supera a Europa en días de descanso, pero México no está en el top

Países con más días de descanso en el mundo

Encontrar información sobre los días de descanso semanales no es tarea sencilla, debido a que no se cuentan con datos recientes en la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La misma organización señala que las normas internacionales solo contienen algunas disposiciones orientativas en relación con los periodos de descanso. Sin embargo, en el caso de feriados y vacaciones pagadas cuenta con mayor referencia al respecto.

En ese sentido, Brasil, Perú y Panamá son los países latinoamericanos con más días de vacaciones y feriados declarados, quienes superan los 40 días de descanso al año. México se encuentra entre las últimas posiciones.

Entre los 32 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Austria, Francia, España y Luxemburgo llevan la delantera.

América Latina trabaja cinco horas más que países de altos ingresos

Un análisis realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó que las personas ocupadas de América Latina y el Caribe trabajan rabajan 40 horas efectivas por semana, superando en cinco horas el promedio de los países de la OCDE.

Las horas efectivas se definen como el tiempo dedicado a la realización de las actividades de producción o servicios, durante un periodo de referencia. “Las horas efectivamente trabajadas se aplican a todos los tipos de trabajos y no están vinculadas con conceptos administrativos o jurídicos”, según la OIT.

Aunque el promedio es de 40 horas, se estima que uno de cada cinco trabajadores en la zona trabaja más de 48 horas semanales. Los países donde sucede más esto son Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala y México.

El análisis, publicado en octubre de 2025, señala que esto puede tener efectos negativos en la salud de los trabajadores y en la productividad de las empresas, al aumentar los niveles de fatiga, errores y ausentismo.