Del pago del aguinaldo al Buen Fin: todos los depósitos, las pensiones y descuentos que llegan en noviembre 2025

Además de las festividades del Día de Muertos, este mes trae noticias relevantes para tus finanzas personales, como El Buen Fin, el pago de la primera mitad del aguinaldo para burócratas e incluso el abono de la Pensión del Bienestar.

A continuación, encontrarás una lista con las fechas de cada evento y pago, para que puedas aprovecharlos al máximo.

Pago de la primera mitad del aguinaldo a burócratas

A diferencia del sector privado, donde los trabajadores reciben su aguinaldo completo antes del 20 de diciembre, los empleados del Gobierno que cobran a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) perciben parte de su aguinaldo en noviembre.

Aunque aún no se ha definido la fecha exacta, la ley establece que la primera mitad debe pagarse durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda se entregará a inicios de enero de 2026.

Los burócratas del ISSSTE recibirán la primera mitad de su aguinaldo durante la primera quincena de noviembre. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

Pago de aguinaldo a pensionados del IMSS y el ISSSTE

Según información oficial, los pensionados del IMSS recibirán su aguinaldo el 1 de noviembre, junto con el pago de su pensión.

Por su parte, los jubilados del ISSSTE cobrarán su pensión durante los primeros días de noviembre, mientras que la primera mitad del aguinaldo se pagará durante la primera quincena del mes y la segunda mitad a inicios de enero de 2026.

Pago de la Pensión del Bienestar

Noviembre marca el último pago del año de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, que se realizará durante la primera quincena del mes. Aunque aún no se ha publicado el calendario oficial, se espera que los depósitos comiencen después del lunes 3 de noviembre, una vez pasada la celebración del Día de Muertos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas del Gobierno de México destinados a fortalecer la protección social de la población adulta mayor de 65 años o más. El apoyo consiste en un pago bimestral de 6,200 pesos entregado de manera directa, sin intermediarios.

La Pensión del Bienestar realizará su último pago del año durante la primera quincena de noviembre. (Jimena Zavala/Jimena Zavala)

El Buen Fin y puente vacacional

El Buen Fin 2025 se realizará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, según informa el sitio oficial del evento.

Esta edición aprovecha un puente vacacional, ya que el lunes 17 se dará descanso obligatorio por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, que tradicionalmente se celebra el 20 de noviembre.

En su décimo quinta edición, el programa destacará “Lo Hecho en México”, una iniciativa destinada a promover los productos nacionales y fomentar el consumo dentro del país.

Promociones del Black Friday

Sin embargo, El Buen Fin no será la única jornada de descuentos en noviembre, ya que también se celebrará el Black Friday 2025. Aunque esta tradición es más popular en Estados Unidos, en México también se pueden aprovechar promociones especiales, especialmente en compras en línea a través de plataformas como Amazon o en tiendas de marcas estadounidenses como Walmart y Nike.

El Black Friday marca el inicio de la temporada de compras navideñas, con importantes descuentos en tiendas minoristas y grandes almacenes. En 2025 se celebrará el viernes 28 de noviembre, un día después del cuarto jueves de noviembre, que corresponde al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.