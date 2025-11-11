El aguinaldo es una de las prestaciones más valoradas por los trabajadores en México, y su pago es uno de los momentos más esperados del año. La ley contempla sanciones para los empleadores que no cumplan con esta obligación.
Para que estés bien informado, aquí te explicamos cuándo deben pagarte el aguinaldo en 2025 y qué puedes hacer si te lo niegan o intentan darte menos de lo que te corresponde.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y equivale al menos a 15 días de salario. Si no se cumple con esta obligación, el patrón puede recibir multas de entre 50 y 500 veces la UMA, es decir, desde unos $5,000 hasta más de $55,000 pesos, dependiendo del caso.
Reclama tu pago: tienes un año a partir del 20 de diciembre de 2025 para presentar la queja.
Dónde denunciar: puedes acudir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a los Tribunales Laborales o directamente a la Profedet.
Atención gratuita: la Profedet brinda asesoría y acompañamiento legal sin costo.
Teléfono: 800 911 7877 o 800 717 2942
Oficina central: Dr. José María Vértiz 211, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
También hay delegaciones en todos los estados del país.
Además, la Profedet aclara que ningún patrón puede descontar, reducir ni sustituir el aguinaldo por mercancías o vales, y que todas las personas trabajadoras subordinadas —sin importar si su contrato es temporal, de confianza o eventual— tienen derecho a recibirlo.
¿Trabajaste todo el año? Esto es lo que te corresponde de aguinaldo
Imagina que tu sueldo mensual es de 15,000 pesos. Para saber cuánto te toca de aguinaldo, divide esa cantidad entre 30 días: el resultado es 500 pesos por día. Luego, multiplica esos 500 pesos por los 15 días que marca la Ley Federal del Trabajo. El resultado será 7,500 pesos, que es el monto que recibirías si laboraste los 12 meses completos.
Así se hace el cálculo paso a paso:
15,000 ÷ 30 = 500 pesos diarios
500 × 15 = 7,500 pesos de aguinaldo
En este ejemplo, el trabajador tendría derecho a 7,500 pesos por haber trabajado todo el año.
¿Trabajaste solo una parte del año? Así se calcula tu aguinaldo proporcional
Supón ahora que ganas 12,000 pesos al mes y llevas siete meses en la empresa. Primero, divide tu salario mensual entre 30: el resultado es 400 pesos diarios. Después, multiplica esos 400 pesos por los 15 días de aguinaldo que establece la ley. Obtendrás 6,000 pesos, que sería lo que te tocaría si hubieras completado el año laboral.
Como solo trabajaste siete meses, debes calcular la parte proporcional. Multiplica esos 6,000 pesos por 7 (los meses trabajados) y divide entre 12 (los meses del año). El resultado es 3,500 pesos, que es el aguinaldo que te corresponde.