Morena quiere quitar el ISR a bonos y otras prestaciones de los trabajadores, ¿impacta también al aguinaldo?

¿Qué prestaciones quedarían libres de ISR?

La propuesta plantea que ciertos conceptos salariales esenciales no se consideren gravables, entre ellos:

Remuneraciones del Día del Trabajo: lo recibido en esta fecha especial no pagaría impuestos.

Estímulos por puntualidad y asistencia: los bonos por cumplir con horarios y asistencia serían exentos.

Prima de antigüedad: los pagos por años de servicio también quedarían libres de ISR.

Estas exenciones aplican siempre que los pagos estén previstos de manera general para los trabajadores, ya sea por la ley, contratos colectivos o contratos-ley, y dentro de los límites establecidos en dichos instrumentos.

¿Por qué es importante esta medida?

El objetivo, según explicó la legisladora, es aumentar el ingreso neto de los trabajadores, es decir, el dinero que realmente reciben para cubrir sus necesidades, al exentar ciertos pagos del ISR. No se trata de un subsidio del gobierno, sino de proteger los ingresos frente a la inflación y evitar que estos pagos esenciales se vean gravados.

Además, al dejar más dinero disponible en el bolsillo de los trabajadores, se podría estimular el consumo interno, con un posible efecto positivo en la economía del país. La medida también busca que los impuestos graven la riqueza neta y no los ingresos necesarios para la subsistencia y la productividad laboral.

En términos prácticos, los trabajadores podrían recibir más por conceptos clave de su salario, como el Día del Trabajo, los estímulos por puntualidad y asistencia, y la prima de antigüedad, aumentando su ingreso disponible y contribuyendo a una distribución más equilibrada de la riqueza.

¿Tiene futuro?

Aunque la iniciativa busca exentar ciertos pagos salariales del ISR, su camino legislativo enfrenta limitaciones. No fue presentada por toda la bancada de Morena, sino únicamente por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, lo que reduce su impulso político dentro de la Cámara de Diputados.

Además, el calendario legislativo juega en contra: la cámara tiene varias iniciativas pendientes de análisis, discusión y votación, y el periodo ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre de 2025. Por estas razones, es poco probable que la propuesta sea revisada o votada en el corto plazo.

¿Y el aguinaldo?

Cabe recordar que el pasado 7 de noviembre, la Cámara de Diputados rechazó, por mayoría, una iniciativa que buscaba que los trabajadores recibieran su aguinaldo completo sin la retención del ISR.

Así que, por el momento, el aguinaldo sigue sujeto a ISR. Solo los trabajadores que ganan el salario mínimo pueden recibir su aguinaldo exento de impuestos.

¿Qué es el ISR y para qué sirve?

El ISR (Impuesto sobre la Renta) es un tributo que deben pagar las personas físicas y morales sobre los ingresos que reciben. Su objetivo principal es que quienes generan recursos contribuyan al gasto público de manera proporcional a lo que ganan.

El dinero recaudado se utiliza para financiar servicios y bienes esenciales del Estado, como:

-Seguridad pública

-Salud

-Educación

-Infraestructura

-Programas sociales

En otras palabras, el ISR no es opcional: es una forma de que la sociedad aporte al funcionamiento del país y a los servicios que todos utilizamos.