El gobierno de EU reabre tras 43 días, pero las tensiones políticas continúan

El paquete de financiación contiene pocas barreras para impedir que el presidente republicano Donald Trump retenga el gasto, en una administración que ha desafiado regularmente la autoridad constitucional del Congreso sobre el dinero. Y no aborda los subsidios de salud que pronto expirarán y que llevaron a los demócratas del Senado a iniciar el cierre.

El cierre también expuso las divisiones dentro del Partido Demócrata entre su base liberal, que ha exigido a sus líderes que hagan todo lo necesario para frenar a Trump, y los moderados que sienten que sus opciones son limitadas mientras los republicanos mantengan la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se enfrenta a peticiones para que dimita, a pesar de haber votado en contra del acuerdo.

Los trabajadores federales, que han trabajado sin sueldo durante el cierre, comenzarán a recibir sus salarios atrasados el sábado y todos los pagos se completarán el miércoles, según la Casa Blanca. Las agencias que despidieron a empleados durante el cierre deben rescindir los despidos en un plazo de cinco días, dijo la oficina de la fuerza de trabajo federal.

La gente culpa a republicanos y demócratas casi por igual

Ningún partido parece haberse alzado como claro vencedor. Un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el miércoles reveló que el 50% de los estadounidenses culpaba a los republicanos del cierre, mientras que el 47% culpaba a los demócratas.