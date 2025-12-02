Una guía para aprovechar mejor tu aguinaldo empezando a invertir

El dilema: ¿gastar o invertir?
El aguinaldo suele destinarse a gastos como ropa, gadgets, viajes o regalos. No obstante, emplearlo en un instrumento financiero ofrece la ventaja de generar rendimientos. Antes de realizar cualquier inversión, es fundamental evaluar los siguientes aspectos.
Monto
Elimina los mitos acerca de las inversiones. No necesitas ser millonario para comenzar a invertir, existen opciones que son más accesibles. Por ejemplo, Leva Invierte da la posibilidad de empezar a invertir desde 20,000 pesos y con una de las tasas más competitivas del mercado.
Diversificación
Distribuye tu aguinaldo en múltiples alternativas de inversión:
● Instrumentos de corto plazo, que brindan liquidez inmediata, pero otorgan rendimientos más bajos.
● Instrumentos de deuda gubernamental como los Certificados de la Tesorería (Cetes), una opción muy segura, pero con ganancias moderadas.
● Productos de inversión regulados, con diversos plazos para obtener intereses más elevados.
Plazos
Es el tiempo que se mantendrá invertido tu aguinaldo. Revisa cuál te conviene más , de acuerdo con tus metas y compromisos financieros. Regularmente, los periodos más largos brindan mayores rendimientos.
Por ejemplo, en Leva Invierte es posible retirar tus intereses en el plazo que hayas elegido: desde tres, seis, 12, 18 o hasta 24 meses.
Intereses
Se trata de la utilidad que genera tu capital invertido, después de concretar la operación. Estas ganancias se depositarán directamente en la cuenta bancaria que marcaste en el formato de solicitud.
Si quieres hacer un cálculo de los rendimientos por invertir tu aguinaldo, visita el sitio web de Leva Invierte y usa su simulador.