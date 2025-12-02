Una guía para aprovechar mejor tu aguinaldo empezando a invertir

¿Qué es el aguinaldo?

Las celebraciones navideñas traen buenos deseos y regalos. Además, antiguamente, los patrones acostumbraban dar una compensación voluntaria a sus trabajadores en esa época del año. Fue hasta 1970 que el aguinaldo se estableció como una prestación obligatoria en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Para quienes laboraron durante un año en una compañía, el monto mínimo del aguinaldo debe ser equivalente a 15 días de salario; mientras que para las personas que trabajaron menos de dicho periodo, se otorga una parte proporcional.

Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE), los profesionistas y técnicos en México obtienen un salario promedio mensual de 7,920 pesos y, por lo tanto, su aguinaldo promedio es de 3,960 pesos.

Las personas que tienen derecho a esta prestación son trabajadores de base, de confianza, de planta o sindicalizados, así como agentes de ventas y comisionistas, entre otros, que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.

En el caso de que no recibas tu pago antes del 20 de diciembre, contacta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en donde te orientarán de manera gratuita y responderán tus dudas sobre este derecho.

