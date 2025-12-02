Publicidad

Finanzas Personales

Una guía para aprovechar mejor tu aguinaldo empezando a invertir

Más que un ingreso para comprar regalos para las fiestas navideñas, esta prestación se convierte en una oportunidad para comenzar a invertir y mejorar la salud financiera.
mar 02 diciembre 2025 11:23 AM
Leva invertir aguinaldo.png
Con Leva Invierte tienes la posibilidad de simular tu inversión para tomar decisiones más inteligentes. (Cortesía)

Uno de los ingresos más esperados al finalizar el año es el aguinaldo. Este recurso permite comprar diversos productos, pero también representa una alternativa para invertir y obtener rendimientos.

Con la finalidad de iniciar el 2026 de manera más estable en las finanzas personales, aquí te explicamos cómo lo puedes aprovechar.

¿Qué es el aguinaldo?

Las celebraciones navideñas traen buenos deseos y regalos. Además, antiguamente, los patrones acostumbraban dar una compensación voluntaria a sus trabajadores en esa época del año. Fue hasta 1970 que el aguinaldo se estableció como una prestación obligatoria en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Para quienes laboraron durante un año en una compañía, el monto mínimo del aguinaldo debe ser equivalente a 15 días de salario; mientras que para las personas que trabajaron menos de dicho periodo, se otorga una parte proporcional.

Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE), los profesionistas y técnicos en México obtienen un salario promedio mensual de 7,920 pesos y, por lo tanto, su aguinaldo promedio es de 3,960 pesos.

Las personas que tienen derecho a esta prestación son trabajadores de base, de confianza, de planta o sindicalizados, así como agentes de ventas y comisionistas, entre otros, que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.

En el caso de que no recibas tu pago antes del 20 de diciembre, contacta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en donde te orientarán de manera gratuita y responderán tus dudas sobre este derecho.

El dilema: ¿gastar o invertir?

El aguinaldo suele destinarse a gastos como ropa, gadgets, viajes o regalos. No obstante, emplearlo en un instrumento financiero ofrece la ventaja de generar rendimientos. Antes de realizar cualquier inversión, es fundamental evaluar los siguientes aspectos.

Monto

Elimina los mitos acerca de las inversiones. No necesitas ser millonario para comenzar a invertir, existen opciones que son más accesibles. Por ejemplo, Leva Invierte da la posibilidad de empezar a invertir desde 20,000 pesos y con una de las tasas más competitivas del mercado.

Diversificación

Distribuye tu aguinaldo en múltiples alternativas de inversión:

● Instrumentos de corto plazo, que brindan liquidez inmediata, pero otorgan rendimientos más bajos.

● Instrumentos de deuda gubernamental como los Certificados de la Tesorería (Cetes), una opción muy segura, pero con ganancias moderadas.

● Productos de inversión regulados, con diversos plazos para obtener intereses más elevados.

Plazos

Es el tiempo que se mantendrá invertido tu aguinaldo. Revisa cuál te conviene más , de acuerdo con tus metas y compromisos financieros. Regularmente, los periodos más largos brindan mayores rendimientos.

Por ejemplo, en Leva Invierte es posible retirar tus intereses en el plazo que hayas elegido: desde tres, seis, 12, 18 o hasta 24 meses.

Intereses

Se trata de la utilidad que genera tu capital invertido, después de concretar la operación. Estas ganancias se depositarán directamente en la cuenta bancaria que marcaste en el formato de solicitud.

Si quieres hacer un cálculo de los rendimientos por invertir tu aguinaldo, visita el sitio web de Leva Invierte y usa su simulador.

¿Por qué Leva Invierte es un instrumento seguro para invertir tu aguinaldo?

Perteneciente a la Sofipo Sociedad de Alternativas Económicas. S.A. de C.V., a Leva Invierte lo respalda una trayectoria de más de nueve años en el mercado. Además, está autorizado y verificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ).

También cuenta con la garantía del Fondo de Protección para las Sofipos. Estas características implican mayor seguridad y confianza. Gracias a un modelo de negocio basado en la solidez financiera, crédito responsable y una cartera sana, Leva Invierte puede ofrecer rendimientos más altos a largo plazo y tasas fijas competitivas sin comisiones.

